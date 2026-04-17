浸大「運動科學與醫學研究中心」開幕 先進設施助力體育發展

配備生物樣本庫、環境與低氧艙等先進設施，浸會大學跨學科研究樞紐「運動科學與醫學研究中心」(CESAME) 開幕，是本港首間、全國第3間獲得國際運動醫學聯會 (FIMS) 認可為「運動醫學合作中心」。FIMS主席Fabio Pigozzi代表聯會向浸大頒授FIMS-CCSM認證的牌匾，意味中心成為全球29間獲認可的中心之一。

設實驗室先進設施 庫存精英運動員生物樣本

CESAME配備一系列先進實驗室及設施，包括配備最先進的基因組學實驗室套件的「多組學、遺傳學與生物分子實驗室」，設有自動化機械操作系統、尖端的測序技術及即時流程分析，可實現從基因組、轉錄組、表觀組到蛋白質組的貫穿式多層次分子分析，是全球運動科學領域最先進的綜合基因組學研究設施之一；透過動作分析與代謝監測，評估運動員的動作與跑步表現的「生物力學與運動表現實驗室」；可模擬高海拔（低氧）、高溫及低溫等極端環境條件的「環境與低氧艙」。

中心同時設有「先進人體組成分析室」，採用最先進的低劑量影像技術，詳細評估骨質密度、肌肉質量及身體組成，精準測量人體組成與體型參數；收集全球精英運動員及研究群組超過3000份生物樣本的「生物樣本庫」，為長期追蹤運動表現、健康與疾病提供研究基礎。中心將與國際奧林匹克委員會、世界衞生組織、世界反興奮劑機構、香港體育學院等機構緊密合作。

黃英豪：滿足運動、健康與全人福祉需求

浸大校董會暨諮議會主席黃英豪在開幕禮致辭指，現時運動、健康與全人福祉方面挑戰日益複雜，包括維護誠實的運動員誠信、科學剖析精英運動表現，應對全球加劇的慢性疾病負擔等，認為促進市民福祉已成為公共政策重心，認為研究中心是體現浸大滿足關鍵需求，大膽提出的戰略願景。

文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君指，政府支持運動醫學和運動科學的發展，隨着新中心成立，相信浸大將繼續為運動員力爭卓越作出貢獻，推進運動醫學和運動科學的研究，進一步提升整個體育界的專業水平。

本報記者



延伸閱讀：

浸大夥港協暨奧委會 合作支援運動員學生

浸大70周年校慶啟動禮 衞炳江：發揮更大影響力