長洲堂錦江小學意見書不獲接納 29/30學年停辦

今年有15間小學收生未達開班線，被教育局「派0班」面對停辦危機。一直未公開發展方案的中華基督教會長洲堂錦江小學，教育局證實該校沒有申請任何發展方案，校方就26/27學年開辦小一班級數目的意見，亦不被當局接納。當局將根據現行政策，在2029/30學年起停止向該校發放資助，該校亦將停辦。

意見書倡離島小學升中校網轉為灣仔區

據了解，錦江小學早前向當局提交意見書，指當局在2026年度的中一派位起，把包括長洲等離島小學的升中校網轉為灣仔區，認為政策有助改善收生。教育局指，在通盤考慮和平衡各項因素後，決定不接納校方提交的意見。當局指，資助小學均能向當局就建議的班級結構提交意見，當局會充份考慮該校就其區情（包括特定地區或校網區內的學位供求情況）、校情（如個別學校的特色）等特殊情況提交的進一步資料。

對於錦江小學停辦，當局指三月中起逐一聯絡全部家長，解釋學校情況和提供小一學位支援服務及相關資訊，家長可按他們的意願，選擇同一校網、位於長洲的其他兩間公營小學，即長洲聖心學校及國民學校。如家長屬意按機制透過統一派位甲部，選擇其他校網的心儀小學，或自行覓校，當局亦提供適切協助，而大部分受影響家長已作出選擇。當局續稱，長洲其餘兩所公營小學在各級有足夠學位應付需求，供家長為其子女選擇留在島上就讀，當局亦會盡力為家長安排其參加小一派位子女的兄姊於島上同校就學，以方便照顧。

現時在錦江小學就讀小三至小六的學生，可繼續在該校完成小學課程；至於就讀小一和小二的學生，當局會提供學位安排支援服務，協助他們在28/29學年後轉校升讀小五和小六。

教育局早前證實，15間「派0班」的學校之中，4校將逐步或最遲於2029/30學年結束營辦，其中東區的柴灣基督教香港信義會信愛學校早前表明，以鄰近簡約公屋快將入伙為由，向當局提出申訴，爭取繼續開辦小一，無意申請與他校合併及開辦「私小一」。就信愛學校的意見書是否被接納，抑或視同自願停辦，當局未進一步補充；同區的筲箕灣官立小學則已宣布逐步停辦。

延伸閱讀：

升級併校｜15間獲派0班小學 當中9校申合併 1校申開私小一 4校逐步停辦

升級併校｜筲箕灣官立小學決定逐步停辦 校方：以學生福祉為大前提