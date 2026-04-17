蔡若蓮期望大學進駐與北都產業發展結合 用地不會「𠝹豆腐」般「一人一格」

政府擬於洪水橋、牛潭尾及新界北預留共100公頃土地發展北都大學城，教育局局長蔡若蓮昨於立法會指，有關用地將年底至2030年期間陸續推出，惟當局不會「𠝹豆腐」般「一人一格」，期望大學與北都產業發展有機結合，當局不會就學生比例及空間分配訂立劃一要求；因應科技發展迅速，當局日後提供框架與指引，將保留一定彈性。

框架與指引將保留一定彈性

在立法會財委會特別會議上，多名議員關注北都大學城發展。商界（第二）議員姚祖輝關注土地申請資格、貸款安排等詳情，認為3幅用地產業導向，政府應提供清晰框架，「例如要求申請院校說明課程或研究計劃，如何與當區甚至大灣區產業發展對接？」選舉委員會界別議員朱立威亦關注大學城如何配合產業發展，認為當局應就院校特色課程或領先領域，設立具體指引或准入要求。

同是選委會界別的劉智鵬，問及當局會否容許正進行升格私大與應科大程序的自資院校申請進駐。

蔡若蓮回應指，大學城用地並非「𠝹豆腐」般「一人一格」，而是要與產業及地區發展有機聯繫結合，「院校將自身的特色專精範疇帶進去，主要不是用作拓展教學空間，因此沒有就學生比例和空間如何分配訂立劃一要求」，師生人數將因應院校發展的項目而定，個別院校亦有意共用實驗室與合作項目，重申當局主要審視院校未來發展規劃，不會以院校何時升格、抑或資助院校與否劃線。

至於進駐北都的外地院校，當局會考慮院校整體水平、學科與領域排名等因素。對於議員要求設立清晰框架與指引，她指仍待政府敲定，但因應科技發展迅速，將給予院校合理彈性與空間。

譚鎮國關注中小學用地預留情況

新界北議員譚鎮國在會上提問，當局在北部都會區預留多少中小學校地，蔡若蓮一度以北都大學城答覆，其後指古洞北已預留土地供學校發展，日後視乎屋邨入伙等因素落實建校計劃。另外，學界盛傳政府為削減公營學校資源，有意把中小學「推廣閱讀津貼」與其他津貼整合。

選委會界別議員李家駒昨指現行專項津貼「金額不高，但茲事體大」，擔心整合後分薄資源，亦對外釋出「閱讀不重要」的訊息，促請當局保留。蔡若蓮強調當局重視閱讀，將以「簡政放權，拆牆鬆綁」原則審視各項津貼，兼顧不同學校需要。

本報教育組

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