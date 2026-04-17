都大新學年新設兩AI科目 所有本科生必修

人工智能（AI）日益普及，都會大學新學年將要求所有本科生在新學年起須修讀兩個相關核心單元，且須及格後才能畢業，另增設「海外學習副修課程」，協助本科生到世界各地的夥伴院校進行交流學習。至於吸納內地生方面，校長林群聲指，提高取錄門檻達「一本線」後，入讀的內地生人數反增3倍。

年撥450萬助百生海外交流

關清平強調，不會鼓勵學生倚賴AI。歐文瀚攝

都大新學年將開設「與AI共創：未來的溝通與團隊協作」與「人工智能、可持續發展與創業領導力」兩個必修科目，學生必須及格才能畢業。林群聲指，都大不能忽視AI發展的浪潮，會訓練學生如何用好AI面對將來需要，「能好好運用AI就是將來的勝利者」。他指，AI對教學和學生將來就業均十分重要，故要求所有老師在學科內融入AI元素。學術副校長關清平補充，不會鼓勵學生倚賴AI，「有寫作題目後就扔給AI、與一開始寫了很多內容後用AI優化，出來的結果並不一樣。」

為協助本科生前往世界各地的夥伴院校，進行一個學期的交流學習，都大今年增設「海外學習副修課程」，副校長（策略規劃）區啟明指，期望讓本科生學習跨學科知識，有意申請者須通過成績與面試要求，而校方每年將撥出450萬元資助100名學生參與交流，相信今年將用盡名額。

對於聯招日前修訂申請資助專上課程資格，人才子女須符合居港要求，林群聲認為影響不大。至於取錄內地生方面，他指都大去年調高門檻，高考分數須達「一本線」並於英語科達100分（滿分150分），但獲取錄的內地生按年增長3倍，報讀人數亦增逾一成，相信有助提高水平及學習氛圍。

記者 歐文瀚

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