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都大劍指北都大學城 暫不考慮發債融資 林群聲：擬遷科技學院和實驗室

教育新聞
更新時間：06:45 2026-04-17 HKT
發佈時間：06:45 2026-04-17 HKT

近年都會大學大興土木，增加教學空間。校長林群聲昨與傳媒茶敘時提到，學生人數增長下，人均享用面積僅4.6平方米，落後於其他院校，都大將積極擴展校園空間，繼購入紅磡臨海商廈改為「都大中心」、在何文田建設「社區健康樞紐」新校舍後，亦劍指「北都大學城」，計劃將科技學院和實驗室等遷入北都，但目前不考慮仿效香港大學做法，發債融資。

第四季成立創新創業中心

鄺志良表示，何文田「社區健康樞紐」已於今年初動工，惟受各項因素影響，不排除到2030年才竣工。歐文瀚攝
鄺志良表示，何文田「社區健康樞紐」已於今年初動工，惟受各項因素影響，不排除到2030年才竣工。歐文瀚攝
「都大中心」總面積逾2.23萬平方米，設有多個課室、演講廳和會議室等。
「都大中心」總面積逾2.23萬平方米，設有多個課室、演講廳和會議室等。
「都大中心」設有多個課室，部分裝上LED屏幕，方便學生進行分組討論。
「都大中心」設有多個課室，部分裝上LED屏幕，方便學生進行分組討論。

都大近年發展急速，學生人數已增至1.7萬人，林群聲昨透露截至24/25學年，每名學生能享用的校舍空間僅有4.6平方米，較其他自資院校6至12平方米、甚至資助大學最少15平方米為少，須持續擴展校園，提供更佳學習環境。都大昨首次向傳媒開放紅磡的「都大中心」，校方在前年以26.5億元購入，去年正式啟用，作為商業行政人員培訓、培育初創基地及本科生課程教學空間，今年第四季更成立創新創業中心。

北都大學城首批3幅在洪水橋/厦村用地，將預留資助大學及應用科學大學發展校舍。作為本港首間應科大，林群聲指，都大有意將科學和科技學院遷入北都，以容納更大型的實驗設施。副校長（行政及機構發展）鄺志良指，政府料將於5至6月推出發展意向書，惟強調不會「盲目發展」，內部正詳細分析，決定下一步計劃。被問到會否跟隨港大做法，為大學城發展發債融資，林群聲稱目前未有考慮，如財政上有需要，將考慮不同方案。鄺志良則指，發債須考慮能提供多少孳息率，「哪個融資成本的方向較便宜就會用哪個，例如銀行有很多不同的借貸，我們是否一定要用債券形式？」

都大亦在何文田校舍附近興建「社區健康樞紐」新校舍。鄺志良指，大樓共19層，能容納3200名學生，設有綜藝館、多用途體育館及空中花園等設施外，亦設向公眾提供轉介與治療服務的「健康中心」；校方亦租用鄰近的愛民廣場約3250平方米空間，用作教學、研究、學生活動空間等用途，設有模擬飛行及運動教研室。

傾向發展「走讀生舍堂」

都大斥資10億元購入作為學生宿舍的「MU88」，鄺志良料改建工程於7至8月完成，將可提供434個床位，並提供學生活動及共享空間。

至於都大會否考慮政府提供的3幅宿舍用地，林群聲認為，校方不可能為所有學生提供宿位，更傾向發展「走讀生舍堂」，為非住在校內宿舍的學生，提供舍堂服務和活動，「我們是需要更多宿舍，抑或為學生提供可供活動、聚腳和學習的地方？我認為後者更重要。」

另外，林群聲透露，都大進駐深圳虛擬大學園的研究院近日開幕，且已成功登記為事業單位，是首間進駐的本港自資院校，有助都大申請內地研究經費，並藉此將活動範圍擴展至全國各地。

記者歐文瀚

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