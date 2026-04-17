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價值觀教育課程架構 認識中共列學習期望

教育新聞
更新時間：07:40 2026-04-17 HKT
發佈時間：07:40 2026-04-17 HKT

政府積極推動愛國主義教育，教育局昨公布《價值觀教育課程架構》，首度提出與國家的「社會主義核心價值觀相適應」，把認識中國共產黨列為「學習期望建議」，要求高小生須認識中共領導下取得重大成就和最新發展，高中階段須了解國家發展大局，「為實現中華民族偉大復興積極貢獻力量」。《課程架構》將於新學年在全港中小學正式推行。

教育局公布《價值觀教育課程架構》。 網上圖片
教育局公布《價值觀教育課程架構》。 網上圖片

首提與「社會主義核心價值觀」相適應

《課程架構》由課程發展議會轄下價值觀教育常務委員會編制，以2021年公布的試行版為藍本。有別於試行版內容，《課程架構》首度提到「與國家提倡的社會主義核心價值觀相適應」，強調學校須讓學生正確認識包括戰爭與苦難的國家歷史，從而建立國家觀念，厚植家國情懷，「強化主人翁意識，與國家和人民休戚與共」。

「學習期望建議」新增多項愛國主義教育內容，包括初小須知道中華民族是「統一的大家庭」，為身為中國人感到自豪；高小則初步了解國情，認識國家在中共領導下取得的重大成就和最新發展；初中認識國家政治體制和中共領導角色。在高中階段，學生須了解改革開放以來的國家發展，「明確自己國民身分」，願意承擔增進國家和人民福祉的責任，並主動了解國家發展大局，「為建設香港、實現中華民族偉大復興積極貢獻力量」。

加強媒體和資訊素養

因應數字教育發展，《課程架構》亦加強媒體和資訊素養內容，包括高小階段辨析與拒絕接觸媒體上的暴力及違法資訊；高中須學習主動求證、核實互聯網、生成式人工智能等資訊，並尊重學術和創作誠信。

當局指委員會因應國家與本港教育政策和課程發展、社會環境轉變、科技發展、學生學習和成長需要等，並參考學校實踐經驗；《課程架構》為學校進一步優化價值觀教育，提供更清晰和具前瞻性的方向，支援學校裝備學生，面對當前和未來的機遇和挑戰。

本報記者

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