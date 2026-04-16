都大暫不考慮發債融資 新學年設必修AI科目

近年都會大學大興土木增加教學空間，校長林群聲今日與傳媒茶敘時表明，大學將積極擴展校園空間，亦計劃將科技學院和實驗室等遷入「北都大學城」，但目前不考慮仿傚香港大學發債融資。另外考慮到人工智能（AI）日益普及，大學新學年將要求所有本科生在新學年起須修讀兩個相關核心單元，且須及格後才能畢業。

學生人均享用校舍空間僅4.6平方米

林群聲今日透露，截至24/25學年，每名學生能享用的校舍空間僅有4.6平方米，較其他自資院校6至12平方米、甚至資助大學最少15平方米為少，故須持續擴展校園，提供更佳學習環境，包括在何文田校舍附近興建「社區健康樞紐」新校舍，並租用鄰近的愛民廣場約3250平方米空間，用作教學、研究、學生活動空間等用途，設有模擬飛行及運動教研室。

至於大學斥資10億元購入作為學生宿舍的「MU88」，副校長（行政及機構發展）鄺志良料改建工程於7至8月完成，將可提供434個床位，並提供學生活動及共享空間。對於都大會否考慮政府提供的3幅宿舍用地，林群聲認為，校方不可能為所有學生提供宿位，更傾向發展「走讀生舍堂」，為非住在校內宿舍的學生，提供舍堂服務和活動。

北都大學城首批3幅在洪水橋/厦村用地，將預留資助大學及應用科學大學發展校舍。林群聲表明都大有意將科學和科技學院遷入北都，以容納更大型的實驗設施。被問到會否跟隨港大做法，為大學城發展發債融資，林群聲稱目前未有考慮，如財政上有需要，將考慮不同方案。鄺志良則指，發債須考慮能提供多少孳息率，「哪個融資成本的方向較便宜就會用哪個，例如銀行有很多不同的借貸，我們是否一定要用債券形式？」

林群聲︰訓練學生如何用好AI

另外，都大新學年將開設「與AI共創：未來的溝通與團隊協作」與「人工智能、可持續發展與創業領導力」兩個必修科目，學生必須及格才能畢業。林群聲指，都大不能忽視AI發展的浪潮，強調AI對教學和學生將來就業均十分重要，故要求所有老師在學科內融入AI元素，並訓練學生如何用好AI面對將來需要。

為協助本科生前往世界各地的夥伴院校，進行一個學期的交流學習，都大今年增設「海外學習副修課程」，副校長（策略規劃）區啟明指，期望讓本科生學習跨學科知識，有意申請者須通過成績與面試要求，而校方每年將撥出450萬元資助100名學生參與交流，相信今年將用盡名額。

記者 歐文瀚

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