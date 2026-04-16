資深資淺教師齊流失 幼師新血不敵離職潮 業界：不擔心人手出現缺口

本港教師流失情況雖然持續放緩，但教育局向立法會財務委員會披露，年資5年以下及15年以上的資淺及資深教師，今學年流失數字仍然高企，同時，新入職老師人數跌勢未止，今年度新聘幼師人數，更不敷彌補年內離職的資淺幼師。有教育界人士認為，工作壓力與專業要求增加等因素，導致不少教師選擇離開，但不擔心教師人手出現缺口。

資深教師不堪壓力離職

25/26學年中小幼教師流失與新聘教師情況 流失教師總數 教學年資少於5年 教學年資多於15年 新聘教師人數 幼稚園 1,511人 564人 454人 432人 小學 1,440人 445人 759人 717人 中學 1,818人 587人 1,002人 1,419人 資料來源：立法會財委會

未屆退休年齡而離開教育行業的教師人數 學年 小學 中學 總人數 2023/24 1,380人 1,440人 2,820人 2024/25 1,220人 1,190人 2,410人 2025/26 1,000人 1,080人 2,080人 資料來源：立法會財委會

當局向立法會財委會提交文件，披露今學年1818名中學、1440名小學及1511名幼稚園老師流失，按年分別減少4.2%、14.3%及11.2%，跌勢未止；期內未達退休年齡而離開教育行業的中小學教師分別為1080和1000人，按年分別減少9.2%及18%。按教學年資劃分，年資少於5年及多於15年的幼稚園及小學老師，分別按年維持穩定甚至減少，惟數字仍然高企（見附表）。至於中學教師方面，流失的資淺教師達587人，按年增加36人，年資多於15年者則近1000人。

同時，初次執教的新聘教師持續下跌，幼稚園新聘教師在23/24學年達到頂峰的824人後，24/25學年減至674人，今學年則跌至432人，僅為兩年前一半，更彌補不到今年度流失、年資少於5年的564名資淺幼師。中小學新聘教師分別僅1419人及717人，是3年前的66.2%及53.6%。

香港教育工作者工會創會及榮譽主席黃建豪指，不少年輕老師考慮到現時工作機會多、尋找方向等理由離職，而年資較深的老師或考慮到學校之間競爭加劇、工作壓力增加，例如需要在周末上班，甚至長假期帶領遊學團，「現時家長或校方對教師的期望持續上升，教師如能選擇，可能會選擇退下來。」

黃建豪續稱，目前教育界情況嚴峻、特別是幼稚園收生持續下滑、學校關門的情況，騰出不少具經驗的老師，「比起新畢業的教師，學校更傾向聘用具經驗的」。他認為教師流失情況不必擔心，「不是每個人都會走，也有『留下來的人』」，他指目前師訓機構足夠，連同外來人才應能滿足教學需要。

鄧飛：負面影響未如以往

雖然資深教師持續流失，但立法會教育界議員鄧飛認為，負面影響未如以往明顯，因年輕老師多為「Y世代」及「Z世代」，更貼近學生需要，「資深老師的經驗在目前人工智能賦能網絡時代，尤其在輔導或教導方面，可能沒以往重要。」

他直言比起教師人數，教師質素能否追上時代更為重要，「可能學生使用科技的能力比老師更好」。

本報記者

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