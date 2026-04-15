JUPAS公布修訂資助課程申請資格 人才子女須居港2年 明年設過渡期

政府修訂資助專上課程學額及資助申請資格，規定「人才子女」必須在港居住滿兩年，才可以本地生身份獲資助學費。大學聯合招生處今日公布修訂申請資格，明年起受養人簽證或進入許可證持有人，須符合居港規定，方可經「大學聯招辦法」（JUPAS）申請入讀課程。

今年10月起接受申請的2027年度聯招將設過渡安排，受養人簽證或進入許可持有人須於其修讀課程開課，當年的5月31日為止的一年內，即今年6月1日至明年5月31日期間，以全日制學生身分在教育局認可正規課程的本港學校就讀，或於該一年期間離港不多於90天，始符合申請資格。

就讀正規學校的受養人簽證或進入許可持有人，由校方向「大學聯招處」提供就讀證明。否則申請人須向入境處付費申領出入境紀錄證明，以顯示在該年期內符合留港規定。大學聯招處指遞交證明文件的安排及具體詳情，將於明年6月1日或之前公布。

至於2028年度以後的大學聯招，居港規定將為兩年期，即受養人簽證/進入許可持有人，須於其修讀課程開課當年的5月31日為止的兩年期內，即2026年6月1日至28年5月31日期間，以全日制學生身分在認可正規課程的本港學校就讀，或在該兩年期間，每年離港不多於90天，才符合申請資格。

未符合居港規定者 聯招處：應考慮其他途徑申請

對於不符合居港規定的申請人，大學聯招處指他們應自行考慮是否透過其他途徑向院校遞交申請，所有取錄考慮因素由各校獨立決定。如申請人在審核時未能符合居港規定，即使申請仍會經由大學聯招處協助處理，亦將不被視為符合聯招申請資格，由院校按其既定機制考慮。

因應新安排，聯招申請資格由現時9個類別（LS1至LS9），減至5個類別（CATI-1、CATI-2、CATI3、CATI-5及CATI-9）。在2027年度起只有LS1、LS2、LS3、LS5及LS 類別會被視為第I類別（CATI）人士，可獲資助學費（而當中LS5類別申請人將須符合居港規定）；其餘則屬第II類別（CATII）人士，須繳交不獲資助的學費，並須透過其他途徑院校遞交申請。

至於近日有家長就居港規定安排提出司法覆核，大學聯招處指現時相關法律程序尚未有裁決，因此相關居港規定及其要求，仍要遵從政府去年7月就修訂資助專上課程學額和資助申請資格的公布；強調今次修訂申請資格，旨讓為有意申請者提供更清晰及一致性的指引，及早規劃。

本報記者

延伸閱讀：

資助專上課程學額門檻收緊 人才子女須居港2年 教局：確保公帑用得其所 對來港發展家庭影響微

高才通｜截至去年底有逾10萬人來港 申請續簽率達5成