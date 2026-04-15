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SSSDP逾20學士課程收生「單位數」

教育新聞
更新時間：08:00 2026-04-15 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-15 HKT

「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）推行多年，教育局昨向立法會財委會提交文件，披露青年會專業書院「酒店及旅遊管理高級文憑」過去兩個學年「零收生」，連同都會大學「分析檢測科學榮譽理學士」課程，在2025/26學年被剔出計劃。今學年入學的SSSDP課程中，有逾20個學士課程收生錄得「單位數」，大部分涉及銜接學位。

兩課程被剔出計劃

25/26學年SSSDP計劃下收生較少的課程（部分）

院校 課程 資助學額數目 實際收生人數
珠海學院 建築學（榮譽）理學士（銜接學位） 40 4
都會大學 建築管理及工料測量學榮譽理學士（銜接學位） 10 3
聖方濟各大學 翻譯科技（榮譽）文學士（銜接學位） 10 0
恒生大學 管理科學與資訊管理（榮譽）學士 25 3
香港高等教育科技學院 廚藝及管理（榮譽）文學士（一年級學士學位） 10 2

資料來源︰立法會財委會文件

青年會專業書院的「酒店及旅遊管理高級文憑」，自21/22學年起實際收生人數維持單位數，23/24學年及24/25學年雖分別提供20個及10個資助學額，但兩年均錄得「零收生」。至於都大的「分析檢測科學榮譽理學士」（前稱「檢測科學和認證榮譽理學士」）在24/25學年的30個資助一年級學士學位收生雖告額滿，但30個銜接學位中，實際僅收生9人。

今學年入學的SSSDP課程中，有逾20個學士課程收生錄得單位數，大部分涉及銜接學位，珠海學院的建築學（榮譽）理學士銜接學位，40個學額只取錄4人；聖方濟各大學的翻譯科技（榮譽）文學士的資助銜接學位，更錄得零收生。同時不少課程錄得超額收生，包括都大「運動及康樂管理榮譽工商管理學士」、方大「護理學榮譽學士」、東華學院「護理學（榮譽）健康科學學士」一年級學士學位等。

本報記者

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