DSE 2026︱公民科考試今進行 教師指學生有留意時事應能處理

中學文憑試（DSE）公民與社會發展科考試今日舉行，試題圍繞包括國家與香港的憲制關係、粵港澳大灣區去年合辦全運會、以及全球化與新經濟發展。多名考生認為整體難度與過往相若，但作答憲制關係及年輕人如何投入新經濟的題目較為困難。有公民科教師認為，今年考核的3個範疇均是學校會講授的內容，學生只要留意時事，多能處理。

多名考生稱提供資料篇幅短

江同學表示試卷內很多生活應用的題目都能答到，各題都有難點但仍能處理。盧江球攝

Hugo指考生應多留意新聞和身邊事，並留意課本的總結內容。

陳同學稱意外地在某些題目寫太多，導致回答部分題目變得倉促。

黃同學指今年的考題比較「大路」，但提供的資料較為精簡。

考生江同學認為考卷難度適中，各題都有難點但並非不能處理，惟最後一題問到「年輕人如何在新經濟發展趨勢下裝備自己」因較為生活導向而比較意外，又指今年資料篇幅比較短，料需要考生更熟悉相關題目。另一名考生Hugo指作答時間充裕、難度與過往相若，且「貼中」全運會相關題目，對於新經濟一題印象較深刻，認為較以往更貼近年輕人。考生陳同學則指，試卷較去年容易，特別是近年新經濟發展蓬勃，但自己在部分題目寫太多，導致其他題作答較為倉卒。

黃同學則認為今年的考題比較「大路」，但提供的資料比較精簡，「可能只有一句，要自己引申回答題目」，而憲制關係的題目他認為較難，「如果沒有溫習太熟，或不是經常接觸，很難日常生活常見到」，相對地因自己就讀電腦科，對人工智能及新經濟方面的內容認識較多。

聖士提反堂中學副校長徐曉琦指出，今年考核的3個題目，即《基本法》和「一國兩制」等憲制關係、粵港澳大灣區、以及經濟全球化和新經濟，均是課程教授內容，平日留意新聞時事的話亦會接觸到，相信學生對題目不會感到陌生。他不認同考題資料內容較以往少，因為3題各有3項資料提供。

該校公民科科主任姚志偉亦指，今年試卷大部分是學生熟悉的題型，沒有去年的評論題目，反而重新考核數據題，加上提問用字較為直白，認為試卷難度較以往淺一點。對於有考生認為第一和第三題較困難，他認為第一題屬於典型題目，「用字都是出這課題時經常問到的字眼」，而第三題則難在如何用生活經驗回答題目。

記者歐文瀚

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