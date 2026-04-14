翁祐中學動畫校隊再度揚威海外 AI動畫奪「Infomatrix Asia」1金1銀

近年人工智能(AI)動畫興起，吸引本地學生投入創作，更於國際賽場獲獎。順德聯誼總會翁祐中學動畫校隊在上月底遠赴哈薩克斯坦出戰「Infomatrix Asia 2026」國際資訊科技大賽，於「國際AI圖像及藝術組別」中，憑原創AI動畫勇奪1金1銀，為港爭光。

唯一港隊以AI作品參賽

「Infomatrix Asia」是全球最大型的中學生國際資訊科技大賽之一，涵蓋機械人、電腦程式設計、AI電腦藝術等組別，雲集5000名國際選手。翁祐中學在今屆派出2組共4名學生參賽，憑AI動畫作品《Warmth of Orange》及《Alien》躋身總決賽，分別贏得金獎與銀獎。今次是翁祐中學第五度於此項比賽獲獎，該校也是唯一以AI動畫參賽的香港隊伍。

學生在備戰期間，每天回校練習，由基本3D建模到AI輔助動畫生成，反覆打磨數百次，以提升作品的水平。金獎作品《Warmth of Orange》由中三學生耿嘉偉及丁梓浵製作，故事以親情為主題，講述一名沉迷電子產品的少年，逐漸與家人關係疏離，最終重新找回連結，期望讓觀眾反思，多陪伴家人。由中五學生鄭啟光、盧星宇製作的銀獎作品《Alien》，則聚焦「團結」，講述被視為異類的外星人，在困境中獲同伴支援，最終克服難關，帶出「同心協力、不分彼此」的訊息。

評審團讚揚作品動作細緻，鏡頭連貫性極高，展現出專業水準，更形容「這項技術連當地大學生也未能做到」。

立即欣賞得獎作品：

《Warmth of Orange》：>>按此<<

《Alien》：>>按此<<

望創作香港文化作品

耿嘉偉表示，從沒想過作品能獲得國際評審認同，多謝學校和副校監支持，讓他們有機會出國見識。其隊友丁梓浵則說，比賽期間與來自烏干達、哈薩克的選手交流，發現各地學生對AI藝術的理解各有特色，令她眼界大開。

鄭啟光及盧星宇獲哈薩克當地大學全額獎學金資助入讀，前者表示，被當地電視台訪問時很緊張，但也很自豪可以代表香港。「我希望證明，香港年輕人的創意和技術，絕不輸給任何人。」其拍檔盧星宇則指，未來會繼續鑽研AI動畫，希望升讀大學後能創作一套以香港文化為題的長篇作品。

本港動畫教育先驅

翁祐中學是本港動畫教育先驅，自2008年起開辦3D電腦動畫科，是全港首間將此科納入中一至中三常規課程的中學，現時有接近500名初中生修讀。課程開辦至今，學生已製作逾200套動畫教育短片，並於不同國際賽事獲獎。表現出色的學生，更獲學校推薦參加「直接錄取計劃」，協助日後升讀動畫學士課程。

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