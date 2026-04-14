陳鶴安倡「代償教育」 加強自理解難能力 師生過於倚賴AI 副作用逐漸浮現

人工智能(AI)普及，顛覆中小學傳統的教育模式。曾任教育城顧問的陳鶴安接受本報專訪，提到本港數字教育過於集中技術層面，只強調提高效率，忽視學生在AI時代日漸退步的解難與生活技能，建議教育界正視「代償教育」。對於政府正編訂《中小學數字教育藍圖》，陳鶴安建議強調「人在迴路」原則，而非全然交給AI操作，並訂立規範與標準，讓引進校園的AI系統經過合規審查。

陳鶴安稱，「AI教育應追求更高的教學質素，而非量化指標，但我看不到學界有這樣想法與要求。」 梁子健攝

曾任香港教育城電子學習委員會顧問，先後任職多家課本出版社的陳鶴安，近年專注研究全球AI教育發展，並出版多本著作。本港近年大力推動數字教育，他在專訪指不少學校仍抱持昔日推行「資訊科技教育策略」的舊思維，只着重基礎建設，「政府投放資源，一定要見到與AI直接有關的東西，結果學校就花錢買AI功能的電子白板，在技術層面上『交貨』」。他坦言現今應該看重教學質素與成效，而非學生使用次數、教學與行政時間節省多寡等量化指標。

只重指標 忽視全人教育

AI應用帶來便利，副作用逐漸浮現。陳鶴安直言師生過於倚賴AI，衍生學與教能力退化，一味追求「做少啲」的心態，但本港學校關注度顯然不足。他指外國有學校已留意到AI影響學生自理、解難與溝通能力，引進AI平台鼓勵學生自主學習之餘，善用節省出來約半天的學習時數，安排教師帶領學生進行生活技能、家政等訓練，「做返人先做到的事」。在高中採用跨學科與專題形式，讓學生自行構思如何利用AI等科技，推動創業或改善社會的項目，「借助AI將學習與現實結合的『代償教育』雖是實驗性質，其實正是出路」。

提到AI時代下的教育轉變，陳鶴安認為教師須重新思考，專注於AI無法取代的全人教育，而非只眼於多了時間操練學生，「教師怎樣操練都比不上AI，有系統更可針對學生弱項生成試題；如果有了AI，學生比以前還要操練更多，怎可能有時間做其他事？」

陳鶴安認為教師須重新思考，專注於AI無法取代的全人教育。 資料圖片

倡設標準 研究合規審查

陳鶴安認同，會計與通告等繁複性的校務工作，可以交給AI代勞，但日常教學則另作別論，教師須掌控與善用AI，達致因材施教，「既要有AI意識，知道AI做到與做不到、應該與不應該做甚麼事情；也需要AI素養，知道AI為何物、AI運作時人們應做甚麼。」

政府正編訂《中小學數字教育藍圖》，陳鶴安認為當局應訂明「人在迴路」或「教師在迴路」原則，強調教師監控AI工具運作，而非放任AI自動生成與代理。在校園更廣泛引進及使用AI工具前，當局應該設立相應的政策規範，讓引進校園的AI接受合規審查，「國際上有這樣的合規要求，香港也可以自行訂立標準，比如不可以採用『龍蝦』般的助理式AI技術」。

記者 梁子健

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