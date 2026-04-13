城大研「液滴拖把」 「慳水」清潔太陽能板

太陽能板表面易有灰塵或污染物積聚，影響能量轉換效率，城市大學機械工程學系的研究團隊成功研發「液滴拖把」，只需極少量的水，顯著提升清潔效率並節約用水。

清潔用水量有望大減

團隊研發的「液滴拖把」技術通過精準控制衝擊，利用液滴擴張及回縮時產生的物理動力，將污染物拖動並帶離表面，有效移除太陽能板表面上的污染物，微粒去除效率高達99.9%，更可清除密度比水高達6至10倍的重型微粒。

研究發現，清潔太陽能板的效率與液滴能量並非直接對等，即水力越大不代表清潔效果越高，傳統的清潔方式極為耗水，每年全球用水量超過120億加侖，新技術有助將用水量降至約20億加侖。研究成果已於國際期刊《自然—可持續發展》發表。

本報記者

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