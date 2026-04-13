花劍「世一」蔡俊彥 曾「罰抄」單字100次減壓

文憑試筆試上周起展開，考生應考壓力難免。本港男子花劍「世一」運動員蔡俊彥昨分享壓力「爆煲」，自己曾以「罰抄」單字減壓，「做一些無聊事也有助恢復心情」，又建議學生應先完成短暫目標，別一開始就想做世界冠軍。香港兒童基金會昨正式推出「玩出好心晴」校園計劃，冀通過預防教育課程與工作坊，協助師生及家長建立情緒管理能力。

培養多方興趣 改善心理健康

蔡俊彥昨出席「玩出好心晴」校園計劃啟動禮分享，坦言自己參賽總會期望達到一定成績，惟一次在重要賽事落敗後感到壓力「爆煲」，「世界排名從頭十名跌到20多名，對我來說都很大的打擊」。他憶述自己選擇入房「罰抄」一個「幸運字」100次，突然覺得行為可笑而忘卻壓力，「不論是玩遊戲還是做無聊事，都可以恢復心情，重拾自信心或快樂能源，繼續正在追求的事。」

提到如何改善學生的心理健康，蔡俊彥認為最重要是培養多方面興趣，不要單方面發展，以自己身為職業運動員為例，「每日24小時都在想如何進步」，但只要知足和感恩，便可變得快樂，或尋索其他興趣，甚至「食餐好」亦可。他建議學生達到「終極目標」前，可先完成短暫目標，「不應一開始就要想做到世界冠軍。」

「玩出好心晴」校園計劃由香港兒童基金會推出，通過系統化預防教育課程、專業精神健康工作坊，協助師生及家長建立情緒管理能力。該會主席施禮賢認為，不同年紀的學生均面對壓力，希望讓學生從玩樂的過程，學習正面訊息，紓緩壓力，並減少負面思想，「投入玩的時候一樣可以學習」。

協助設計課程內容的智趣發展創辦人林詠詩強調，不希望將課程轉變成新的壓力，將設計桌遊供家長親子遊玩，老師亦可在合適科目加插相關元素。

記者 歐文瀚

延伸閱讀︰

DSE 2026｜東華開放青年宿舍 劏房考生免費住 每日溫習時間翻倍 英文交談備戰口試

DSE 2026︱考生壓力上升 「自我期望」居首要壓力來源 近5成人情緒波動