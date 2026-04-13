初中公經社科官方教材涉霍峽戰略意義 教師籲多課堂善用

美國與以色列對伊朗的戰事持續逾一個月，能源咽喉要道霍爾木茲海峽成為全球焦點。本報發現，教育局為初中公民、經濟與社會科設計的官方教材，早已提到中俄、中亞等油氣管道，能夠避免霍爾木茲海峽被封鎖，影響國家能源安全，但其後刪減顯示全球海運石油貿易量的地圖資料。有資深教師形容教材有前瞻性，但刪減地圖影響學生理解；建議當局因應近日戰事，選取相關工作紙供教師參考。

刪全球海運石油貿易地圖

能源及資源安全是「總體國家安全觀」的重要組成部分。當局為公經社科中三課程設計的教材，有「『一帶一路』對國家安全帶來的機遇與挑戰」為題的工作紙，節錄《新時代的中國能源發展》白皮書與《國家安全法》內容，要求學生解釋中俄、中亞、中緬等油氣管道如何保障國家資源安全，建議答案指管道毋須經過霍爾木茲海峽，「不會像海上能源運輸航道般容易受到封鎖」、「能充分保障我國資源安全」。

教材早於前年推出，以往更有工作紙以地圖顯示霍爾木茲海峽等主要航道，在2018年的石油貿易量，當時海峽的每日通過量達16.8百萬桶；中國從中東地區輸入原油進口量，佔總量逾4成。教材要求學生推論指霍爾木茲海峽「航道容易受到封鎖，運載石油的船隻無法通行，影響我國石油輸入穩定性」的風險。

惟教育局回應稱，去年初刪除相關地圖資料及題目，建議教師引導學生善用教材其他部分，討論「一帶一路」相關的油氣管道可避免哪些風險；並按專業判斷，選取適切教材，協助學生認識國安對保障人民安全、國家重大利益、可持續發展的重要性。

有不願具名的資深教師形容官方教材有前瞻性，提前輔以資料說明霍爾木茲海峽，對全球能源供應與國安的重要性，有助學生掌握基礎知識，讓他們在高中修讀公民與社會發展科，更易理解「總體國家安全觀」及「一帶一路」內容。對於當局刪去地圖資料，他認為並不合適，「地圖是讓學生知道國際形勢，比較各海峽的儲油量，否則對他們理解有影響」。

倡因應戰事作補充教材

本報向多名公經社科教師查詢，他們多以教科書配套資源完備、教學時間有限等，承認沒有下載與參考官方教材。該資深教師對官方教材「無人用」感可惜，「現在日日新聞都提到霍爾木茲海峽，師生更加關注，值得當局抽取相關工作紙作為補充資料，供教師參考」。

立法會教育界議員鄧飛則認為，工作紙內容屬一般與靜態，如今霍爾木茲海峽已被封鎖，「戰事每分鐘都在變化，原先答案設定已跟不上情勢發展」。他認為學生了解能源安全是國安的一部分，國際航道對國家的能源安全有很大影響便足夠，「不用講得太深，去到地緣政治的較量」。

記者梁子健

延伸閱讀︰

全民國家安全教育日｜教局舉隅指AI深偽威脅國安 數字人民幣增「貨幣主權」

強調國際學校須守法循規 不能犧牲國家利益 蔡若蓮：國安助打造留學香港品牌