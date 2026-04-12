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19名SEN學生獲頒「傑出關愛學生」 台上表演憑獨白感謝父母

教育新聞
更新時間：20:23 2026-04-12 HKT
發佈時間：20:23 2026-04-12 HKT

由香港特區中央獅子會主辦的「第七屆十大傑出關愛學生」頒獎典禮今日舉行，合共19名「傑出關愛學生」獲表揚，包括精英運動員、擅長音樂表現的學生等，有獲獎學生在台上表演時更以獨白表達對父母的感恩。另外今日同時是全港首個為特殊教育需要（SEN）人士而設的大型求職平台「星涯」關愛共融職業博覽的成果分享會，期間多名僱主分享公司聘請SEN人士後在營運及發展上的轉變。

勞福局何啟明︰未來仍有挑戰待克服

「十大傑出關愛學生」獎項分開「輕度及中度智障」及「肢體傷殘」兩個組別，分別有10名及9名學生獲獎，來自11間學校。其中一名獲獎的學生是中國香港智障人士體育協會的精英運動員楊城軒，他在全國及本地的多項賽事獲獎無數，包括在全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會乒乓球比賽奪得混合雙打金牌。

來自匡智張玉瓊晨輝學校的鄭嘉穎，在一次觀看學校管弦樂團表演後便對色士風產生興趣，在校長及老師支持下開始學吹色士風，同時積極參不同社會服務，冀做到「以生命影響生命」。東華三院徐展堂學校的胡惟凱在台上以陶笛表演「父母恩」時，更加入了一句獨白表示對父母的感恩。

今屆共融職業博覽提供逾50個實質就業機會成果，在今日的分享會上多名僱主分享了他們公司聘請SEN人士後的轉變及商業機會。大會期望透過持續推進「星涯」計劃，鼓勵更多僱主加入關愛行列，消除職場歧視，為SEN學生鋪設一條通往夢想職場的「星光大道」。

擔任主禮嘉賓的勞工及福利局副局長何啟明致辭時，形容「十大傑出關愛學生選舉」對參賽學生而言是一個起點，因未來還會有更多不同的挑戰需要克服，但活動同時是對SEN人士的家長表達支持。他強調，政府一直致力營造傷健共融的就業環境，並在SEN方面提供不同程度的支援，今屆活動更成功對接SEN人士與職場工作機會，讓「傷健共融」成功落地。

本報記者

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