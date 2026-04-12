DSE 2026｜英文聆綜試題新穎 考生：少少失手 語速較往年快約1.2倍 教師指整體「中等偏難」

中學文憑試昨舉行英文科卷三聆聽及綜合能力考核，共約52700名考生報考，今年以圖書館為考題。有英文科老師認為，今年試題新穎，聆聽部分的語速較往年快約「1.2倍」，形容整體難度「中等偏難」。有考生形容有「有少少失手」，但預計整體成績可達第5級或以上。

英文科聆聽及綜合能力卷佔全科分數三成，設甲乙兩部分，甲部必答的聆聽卷，圍繞世界各地的特色圖書館，有題目要求考生根據錄音内容，完成地圖、路線圖等圖表。選答的綜合能力卷，程度較淺的B1卷要求考生撰寫圖書館每周活動計劃、社交媒體宣傳帖文，及電郵聯絡作家參與活動；程度較深的B2卷則要求考生為人工智能(AI)圖書工具簡介短片撰稿、就圖書館出現飛蛾問題撰寫報告，及為康文署社區關係項目撰寫計劃書。

AI成試題 要求考生撰簡介稿

張祝珊英文中學資深英文科教師孫錫欣分析，今年卷三整體難度屬「中等偏難」，特別是乙部B2部分，要求考生同時撰寫報告與建議書，兩者均屬「大題目」，需要整理零散資料、歸納調查數據，耗時較長；不少考生在限時情況下出現「語境錯配」，例如撰寫建議書時「過度描述」，撰寫報告時濫加「主觀建議」而失分。選答B2卷的考生郭同學稱，在撰寫文稿較講求深度與感染力，運用感嘆句及互動句式，如「Have you ever heard about that（你有沒有聽聞過）」以營造推廣效果，坦言「有少少失手」，但仍預計成績可達5級或以上。

甲部方面，孫錫欣指題型偏易，但考生須小心串字，例如將「waterproof（防水）」誤寫成「waterprove」。她認為今年錄音整體語速比往年快約「1.2倍」，部分段落較急促。內容上涉及不同國家的另類圖書館，如老撾與挪威的「圖書船」、肯亞的「駱駝圖書館」，題型較新穎，相信考生會感意外。

記者昨走訪將軍澳的試場，考生張同學指，平日會花時間收聽BBC Podcast或TED Talks訓練聽力，更「貼中」AI成為考題。另一考生鄭同學則指日前應考閱讀卷有一首探討旅行意義的詩句，令她有所感悟，期望完成整個文憑試後去旅行放鬆心情。

記者佘丹薇 鄭丹樺

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