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DSE 2026｜英文聆聽卷開考 學校播錄音 考生毋懼「擾敵」

教育新聞
更新時間：11:01 2026-04-11 HKT
發佈時間：11:01 2026-04-11 HKT

中學文憑試（DSE）英文科今日進入第二日筆試，即聆聽及綜合能力考核卷。記者走訪將軍澳採用學校廣播系統，直接播放考試內容的試場，有考生坦言感到安心，不擔心出現「擾敵」情況，期望取得佳績。

約8時許考生陸續抵達試場，準備英文科聆聽卷考試。 佘丹薇攝
約8時許考生陸續抵達試場，準備英文科聆聽卷考試。 佘丹薇攝

考試及評核局要求考生，如在使用收音機或紅外線接收系統廣播的試場，須在8點半到試場報到；至於使用學校廣播系統、USB播放機、電腦廣播的試場，報到時間則為8時45分。將軍澳的仁濟醫院王華湘中學與基督教宣道會宣基中學，兩個試場均使用學校廣播系統，不少考生8時許已到場準備入場，部分人手持英文溫習材料作最後衝刺。

以往聆聽考試不時有考生反映訊號受干擾，甚至盛傳有考生帶備長天線收音機「擾敵」。在宣基中學應考的考生黃同學指，試場以學校廣播系統直接播放考試內容，不擔心訊號受阻或「擾敵」情況，自己就輕裝上陣，從容應考。他指英文科是自己擅長的科目，昨日應考的閱讀與寫作兩卷正常發揮，目標是取得5級以上成績。

黃同學輕裝上陣，目標英文科取得第5級以上成績。 鄭丹樺攝
黃同學輕裝上陣，目標英文科取得第5級以上成績。 鄭丹樺攝

受閱讀卷詩作感悟 擬考完試去旅行

另一考生鄭同學指，平時會收聽英國廣播公司（BBC）等英文廣播，「等個腦適應英文環境」，預期稍後將選答程度較深的B2題目。提到昨日的閱讀卷，她指篇章出現問及旅行意義的詩詞感到意外，但亦有所感悟，希望完成整個文憑試後展開旅行放鬆心情。考生張同學則指，平日會花時間收聽BBC Podcast或TED Talks訓練聽力，預計選答部分或出現不常見的題型或題材，又指人工智能（AI）是熱門話題，但推測聆聽卷未必涉及，反而有機會考到美食或流行文化。

記者佘丹薇 鄭丹樺

延伸閱讀：
DSE 2026｜英文閱讀卷再現詩歌題 教師指具難度考理解力

DSE 2026｜中文寫作題 考生多選「在城市見大自然生命光芒」

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