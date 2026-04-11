DSE 2026｜英文閱讀卷再現詩歌題 教師指具難度考理解力

中學文憑試（DSE）昨舉行英文科閱讀與寫作卷考試，閱讀篇章探討珍珠奶茶在美國發展的商機，而程度較深的篇章採討旅行的意義，更相隔5年再現詩歌題目，有學生坦言作答時感驚訝，亦有考生指珍珠奶茶等議題貼近日常生活，易於理解。有教師指詩歌題有一定難度，對考生的理解能力要求更高。

英文科閱讀卷設有A、B兩部分，各佔分10%。今年A部分篇章討論珍珠奶茶在咖啡文化流行的美國，有何發展優勢與潛力。程度較深的B2部分，引用美國詩人麗塔達夫(Rita Dove)詩作《Vacation (假期)》、意大利詩詞人Gio Evan詩作《Travel (旅行)》，並節錄自英國小說家皮科艾爾(Pico Iyer)的文章《Why We Travel (為何我們旅行)》，討論旅行的意義；B1部分涉及經營影片分享平台，包括英國網紅YagmanX的自述。

記者昨走訪北角試場，考生陳同學指整體作答過程順利，見到詩歌題型「有點驚訝」，但實際難度不高；同樣選答B2的考生林同學，認為詩歌題難度較高，題材少見，自認發揮失準。對於題目中兩首詩，張祝珊英文中學資深英文科教師孫錫欣分析《Vacation》難度較高，有較多不常用生字；《Travel》則較淺白，但在語氣、觀點等題型有較深的提問，她認為詩歌題材範圍廣，對考生理解能力要求更高，故有一定難度。

試題屢見文法詞義陷阱

至於珍珠奶茶的篇章，孫錫欣指段落主旨清晰，部分深澀詞彙可藉前後文理推斷，整體難度適中，惟閱讀卷設有多處文法及詞義陷阱，譬如有題目要求考生在指示段落找出同義詞，不少人或誤把「hugely」當成「big」而失分。

至於寫作卷，甲部必答題要求以學生會主席身分撰文介紹校園電台節目。乙部4選1的題目，包括以「She couldn't believe it was her」為題看圖作文、就求職時審查社媒資訊作報章投稿、為放棄醫生高薪厚職的校友撰寫校報專訪，以及撰寫文章討論長者對年輕人看法。孫錫欣指報章投稿及校友專訪兩條題目「大路」，估計大部分考生選答，而整體試卷用詞淺白，能力較高的考生可通過運用修辭、強化論證凸顯自身水平。

記者 佘丹薇 鄭丹樺

延伸閱讀：

DSE 2026｜中文寫作題 考生多選「在城市見大自然生命光芒」

DSE 2026｜中文科開考 馮梁結中學試場考生：宏福苑大火影響備戰