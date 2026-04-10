DSE 2026｜中文閱讀卷考葛亮《聲音》有考生指內容「抽象」 教師認為試卷難度屬「中等偏淺」

中學文憑試（DSE）昨舉行中文科筆試，共逾51300人應考。今年卷一乙部的閱讀能力考材採用本地作家、浸會大學中文系教授葛亮的《聲音》，相隔13年後再有本地作家作品入題，惟有考生直指內容「抽象」；另一白話篇章選取內地作家探討人工智能（AI）取代人類的散文。有教師認為試卷難度屬「中等偏淺」，篇章取材有意貼近生活，藉此鼓勵學生平日多閱讀、留意周遭與作出反思。

另一篇探討AI取代人類

考生林同學指文言篇章的題目較難，部分題目內容更「貼錯」。何健勇攝

陳錦銘期望試卷多引用主流或年輕作家作品，令公開試變得更貼地。何健勇攝

獲列為中文科閱讀考材的《聲音》，作者葛亮出生於南京，早年在港取得碩士及博士學位，現任教於浸大中文系，文章描寫藏女、泥人師傅等社會「邊緣人」，折射出民間社會與時代輪廓，形容他們是「行走於邊緣的英雄」。今次是繼2013年引用黃國彬的《說誓》後，文憑試中文科再以本地作家作品擬題；另一篇白話篇章節錄內地作家韓少功，強調AI難以取代人類價值的《當機器人成立作家協會》。考試及評核局指，葛亮細緻地刻畫了小人物在大時代生活的艱苦和無奈，抒發對他們的同情和敬佩，把說理和記敘抒情放在一起考核，更能全面評核考生的閱讀理解能力。

至於文言篇章方面，乙部考核《世說新語》3則品鑑人物；甲部則問及《論仁、論孝、論君子》、《念奴嬌．赤壁懷古》和《出師表》範文內容及寫作手法。

記者昨走訪馬鞍山的試場，考生羅同學稱全卷整體難度不高，但認為《聲音》內容較抽象難懂；另一考生林同學亦指試卷難度中等，仍能應付，但承認未能成功「貼題」，即使曾經溫習《出師表》，題目卻與過往不同，更未料到《論語》入題。

對於有本地作家的著作列為考題，曾璧山（崇蘭）中學中文科主任陳錦銘感到高興，相信文章獲選與內容流露出家國情懷有關，「香港作家對城市變遷和文化有深刻見解」。他相信試卷有借篇章鼓勵學生擴闊視野的用意，建議學生在交流團多感受與體會當地文化，並期望考評局日後挑選篇章能夠與時並進，讓主流或年輕作家的作品有機會獲選，令公開試變得更貼地。

篇章取材有意貼近生活

對於有考生認為《聲音》內容較抽象，陳錦銘指考生若缺乏生活閱歷，無法跳進作者的敘事角度，或習慣碎片式閱讀，將難以處理兩篇白話文章，「AI日漸普及和滲入生活，學生是否有自己的反思和看法相當重要」，形容試卷有意實踐「語文生活化」，讓學生平日做到見微知著、以小見大，對生活有自己的反思。他指《聲音》重點分別是作者個人記憶、城市變遷和文化傳承，試卷有選擇題協助考生進行段落分層，如考生先做該題，將全文「從長變短」，相信更易處理。

整體而言，陳錦銘認為難度屬「中等偏淺」，而今年考卷雖相隔兩年後再現「無從判斷」的題目，但選擇題佔分從去年30分增至32分，需要書寫的地方反而減少，亦沒有比較閱讀題，「有望脫離『死亡之卷』的稱號」。

記者歐文瀚 鄭丹樺

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