DSE 2026｜中文科開考 馮梁結中學試場考生：宏福苑大火影響備戰

中學文憑試（DSE）中文科考試今日展開，是今屆DSE首個核心科目筆試，有逾51000人報考，其中約6600人為自修生。

考生：近距離感受到災難

記者今早到大埔宏福苑附近的中華基督教會馮梁結紀念中學試場。部分考生坦言曾受宏福苑大火影響溫習心情，但一段時間後已告平復。

雖然中文科在8時半開考，但不少考生早於7時多已到場，在有蓋操場等候進入試場。家住廣福邨的吳同學不諱言宏福苑大火對備戰有一定影響，但隨時間過去心情已好了不少，今日的緊張情緒亦較昨日平穩，期望中文科獲得3或以上成績。

劉同學和丘同學今日均在原校應考，兩人分別以考獲入讀副學士和大學的門檻為目標。提到宏福苑大火，劉同學直言是近距離感受到災難，「可能有少許(影響溫習)，但重點是看你怎樣調節」。丘同學指學校老師在災後為學生進行心理輔導，有助他們約一周便平復心情，劉同學更稱「只要有充足預備就不會緊張」。

同樣到該校應試的顏同學指，自己未受大火影響，但坦言有朋友因有親友居於宏福苑，心情變得較為低落。家住太和的蔡同學指，自己在大火後需時一個多月才平復心情重投溫習，希望中文科能拿到3至4分。

自修生重考望「雪恥」

本身已是大學生的鄭同學，在今年重考中文及視藝，希望能「雪恥」。何健勇攝

有自修生今年重考部分科目冀能「雪恥」。現已入讀大學的鄭同學稱，不甘心去年的成績未達目標，今年重考中文及視覺藝術科，心情不算緊張，但希望成績「不要低過去年」的4分。

另一自修生王同學去年未能如願入讀大學，今年合共重考5科，期望能取得較大的進步，「才對得起一年的重讀」，期望成功報讀理工系科目。

另外，也有本身在內地讀書的學生來港應試。王同學和黎同學自小在內地讀書，由廣州來港考試，入住於沙田酒店。王同學形容心情有點緊張，表示在速度上沒有突出優勢，「香港本地學生長期寫繁體字，已經習慣了」。她坦言自身寫作是弱項，在入試場前特意重溫實用文筆記，希望熟習格式。

黎同學昨溫習到10點便休息，提到自己平時寫作分數理想，對發揮頗有把握，至於今次成績則抱持平常心。

記者 歐文瀚 鄭丹樺

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