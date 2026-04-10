DSE經濟科2026｜內化概念+套入時事 奪星5招一定要識！

2026年中學文憑試（DSE）的經濟科，將於5月4日開考。為幫助考生考好DSE，《星島教育》與香港津貼中學議會合作，邀請前線教師撰文講解温習技巧。今日由保良局百周年李兆忠紀念中學經濟科科主任陳詠宜，講解經濟科的溫習技巧。

DSE經濟科2026｜掌握5 個 「內向」及「外向」處理

保良局百周年李兆忠紀念中學經濟科科主任陳詠宜 (圖片由作者提供)

陳詠宜認為，經濟科的奪星之道，是「以概念為中心，內向內化概念，外向套入時事並表達到位」。「近年同學在自我介紹時，常以『內向』或『外向』形容性格；事實上，準備 2026 年經濟科文憑試時，同樣可分為『內向』與『外向』處理。」她指經濟科的核心始終是「概念」，而考評局傾向將熟悉概念置於現實情境之中，並加入少量新題型。因此，概念必須成為「中心」：一方面向內整理，另一方面向外應用、表達。唯有內外並行，概念方能真正「活」起來，並在考場上化為得分力量。以下就是她分享的溫習技巧。

DSE經濟科2026｜內向處理：如何把概念變成「屬於自己」

1．向內釐清盲點 → 內化概念而非死記

DSE經濟科2026｜1．向內釐清盲點 → 內化概念而非死記

「錯題簿」（即是用於集中整理曾經做錯的題目的簿）的價值不在厚度，而在能否揭示盲點。以 2024 年試題為例，「基建施工期間」的基建投資影響總投資支出（Gross Investment Expenditure）；而 2020 年試題則以「基建對未來影響」為背景，此則會影響出口（Exports）。同樣是基建，但情境不同，影響亦不同。若只硬背「基建＝投資」，便容易誤判。如能善用歷屆試題作比較，便更易發現自己較誤判的地方。愈個人化的「錯題簿」，愈能集中檢視自己，從而作出改進，這種內化過程能更有效深化理解。

2．向內檢視準確 → 善用人工智能保持概念精準

DSE經濟科2026｜2．向內檢視準確 → 善用人工智能保持概念精準

近一年來，我欣見同學習慣使用人工智能作為溫習輔助，去幫助檢視概念是否清晰。然而，它的回應未必完全符合文憑試課程要求，例如有時會將香港金管局誤視為香港的中央銀行。事實上，金管局只具備部分中央銀行職能，並不能視為真正中央銀行。因此，考生必先掌握概念，並向老師或官方資料核實。人工智能是輔助，而非取代思考；若能善用，便能更快將概念內化。

DSE經濟科2026｜外向處理：外向套入時事並表達到位

3．向外套入時事 → 將概念放入新聞情境

DSE經濟科2026｜3．向外套入時事 → 將概念放

文憑試題目緊貼時事，若能在平日反覆練習，便能在考場上更沉著應對。今年的例子包括：中九龍繞道接近啟用及香港中醫醫院落成，可與潛在產出（Potential Output）掛鈎；預製菜的流行可探討對香港失業率（Unemployment Rate）的影響；遊客增加至郊區導致環境破壞，是負面界外效應（Negative Externality）的例子。事實上，人工智能亦可協助生成模擬題目，讓考生嘗試在不同情境中應用概念。然而，正如前文所述，考生須具成熟判斷，不能完全依賴人工智能。

4．向外推測題型 → 將概念放入「可能出現的新題型」情境

DSE經濟科2026｜4．向外推測題型 → 將概念放入「可能出現的新題型」情境

除了整理舊題目，考生亦要嘗試將概念放入未來可能出現的題型情境，這正是外向處理的另一面。自去年起，選修部分已恢復考核。在選修單元一，過往曾出現不同形狀的邊際成本曲線（Marginal Cost Curve），但需求曲線（Demand Curve）改變的情境卻暫未曾考核。同學需記得若需求改變，便需繪畫新的邊際收益曲線（Marginal Revenue Curve）。因此，考生除了留意新聞時事外，亦應觀察哪些題型長時間未出現，並推測可能方向，提前準備。

5．向外表達精準 → 避免失分

DSE經濟科2026｜5．向外表達精準 → 避免失分

「外向處理」的最後一步是文字表達。評分依靠書面答案，閱卷員只能透過文字理解思路，因此必須以準確文字展現概念。例如「可支配收入」（Disposable Income）與「應課稅收入」（Taxable Income）不可混淆；共用品（Public Goods）必須寫明「消費上具非競爭性」（Non-rival in Consumption），若遺漏「消費上」便會失分。一字之差，足以影響得分。

最後，陳詠宜希望同學能內向內化概念，外向套入時事並表達到位，令最後準備時間仍能帶來正面的邊際回報。

DSE經濟科2026｜經濟科評核模式

保良局百周年李兆忠紀念中學 (圖片由作者提供)

部分 比重 時間 公開考試 卷一 多項選擇題。考核範圍：必修部分。全部試題均須作答。 30% 1小時 卷二 甲部：短題目。考核範圍：必修部分。全部試題均須作答。 26% 2小時30分 乙部：結構/文章式/資料回應試題。考核範圍：必修部分。全部試題均須作答。 35% 丙部：結構/文章式試題。考核範圍：選修單元部分。考生只須從兩個選修單元中選取一個作答。 9%

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