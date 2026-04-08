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DSE 2026｜首科筆試視藝科開考 家長：AI令女兒不打算投身視藝行業

教育新聞
更新時間：11:22 2026-04-08 HKT
發佈時間：11:22 2026-04-08 HKT

中學文憑試(DSE)的筆試今日展開，首日考試為視覺藝術科。有陪同女兒到試場的家長表示，女兒因為人工智能(AI)的出現，已不打算將藝術視為將來職業方向，亦有家長為提高入讀大專的機會，安排內地讀書子女來港應考文憑試。

家長：女兒「超級緊張」

在沙田培僑書院，考生帶同畫板和手推車等，7時許開始陸續乘車到場，部份人由家長陪同到校門外，目送子女入校應試。陪同女兒到校的嚴女士形容女兒對文憑試「超級緊張」，擔心考不到好成績入讀大學，但仍堅持應考合共7科。她指女兒原有意在藝術方向發展而選讀視覺藝術科，但眼見近年AI發展迅速，「已不打算做藝術了」。

谷女士的女兒在香港出生，但因工作關係，她從小學到初中都在家鄉浙江上學，惟在考慮到內地高考競爭大、以及提高入讀好學校的機會，安排女兒中四回港應考文憑試課程，「希望她準備得足夠」。另一名考生張同學對視覺藝術科抱有信心，「不認為會考得差」，其他科目亦準備得差不多。

校方：考生使用「報到易」的情況順利

培僑書院中學部校長吳靜雯表示，今日共有12名考生到場應考，使用「報到易」的情況順利，「他們到場後都懂得用手機登入，系統亦會顯示他們已報到，如果考生在場但沒報到，我們就會做正常點名」。

她指明日約有170多名考生到校應考中文科，預計將有不少人在學校內外等候，但大部分為本校考生，「大部分考生明日是第一日考試，對他們來說一個熟悉的環境、不需要擔心交通等事宜，對他們的安排和心理準備都有好處。」不過由於學校正進行工程，她稱在完成公民與社會發展科後，學校就不再用作試場。

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