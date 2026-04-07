蔡若蓮：發展北都大學城 可借鑑內地「校城一體化」

特區政府「大學城籌劃及建設組」日前到浙江寧波、杭州、北京城市副中心及河北雄安新區考察，隨團的教育局局長蔡若蓮在網上撰文，形容發展北都大學城機遇「時不我待」；內地大學城「校城一體化」的發展模式，為吸引全球頂尖院校、共建聯合項目，培育創新人才提供「可借鑑的路徑」，但強調要發揮本港獨特優勢與作用。

內地經驗與北都大學城發展理念契合

蔡若蓮在網上專欄「局中人語」撰文，總結「大學城籌劃及建設組」考察內地大學城的行程，形容各園區積極探索中西融合課程、跨學科平台及跨境人才流動機制，強化服務國家戰略的人才自主培養，為北都大學城提供「可借鑑的路徑」：在產業聯動、基建先行及可持續規劃的成功經驗，與北都大學城發展理念高度契合。

對於內地「校城一體化」的發展模式，蔡若蓮指實現教學、科研、生活與產業的無縫結合，營造宜居宜研環境，有利吸引高端人才長期落戶。她強調大學城不但是校舍擴建，而是統籌教育、科技、人才一體發展的戰略載體，以發揮本港院校在基礎科研、跨學科教育、國際化師資等優勢，結合與大灣區產業鏈，推動科技成果產業化。

本報記者

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