裘槎科學周 國際團隊攜雙語科普與大眾互動

透過生動的表演與互動演示，使抽象的科學理論更易令大眾理解。裘槎科學周日前在科學館舉行，活動匯聚來自8個國家的12個國際級專業科學團隊，透過實驗示範、劇場演出及工作坊等逾90場活動，以多元形式傳播科學知識。來自愛爾蘭的著名科學達人Mark Langtry稱，採用雙語模式能讓科學更易理解，認為任何事都有對應的科學知識。而在香港土生土長，代表瑞士科學中心的科學傳意者黃姿蕾，返港進行科學表演，樂見表演把香港的語言優勢與瑞士的科普經驗作跨文化銜接，讓大眾體驗科學趣味。

首次來港參與表演的愛爾蘭科學達人Mark，身兼當地國家科學中心主任、廣播人及前職業足球員，更曾創作科學相關電視節目。他指英文與廣東話雙語配搭帶來全新互動模式，能讓科學更易於理解，「科學可應用於任何領域，無論你想踢好球、成為航天員還是廚師，任何事情都離不開科學」。Mark透露，自己曾前往美國「追風」、赴北極圈研究地球，他認為科學本身就是一場冒險，「必須要在精神和身體上走出舒適圈」，並希望透過表演激勵更多年輕人學習科學，「我很享受教別人的過程」。

同樣帶來雙語科學表演的香港土生土長科學傳意者黃姿蕾，畢業於理工大學，其後移居瑞士，期間接觸「科學傳播可視化」專業。她代表瑞士科學中心團隊，帶來《氣球特務》的表演返港，透過生動形式展現空氣的驚人特點。她坦言團隊成員平時以德文、英文溝通，為準備這場雙語表演一度「雞同鴨講」，但觀眾可通過動作與場景理解當中的科學知識。

談及香港與瑞士科普的差異，黃姿蕾表示，瑞士不會設目標觀眾為小朋友，而當地的科學館全年無休提供科學表演，香港觀眾對新穎科普形式的接受度讓她充滿期待。她認為，無論觀眾是為「看熱鬧」還是「悟道理」，只要能感受到科學的趣味，表演就算成功，而活動也實現了香港語言優勢與瑞士科普經驗的跨文化銜接。

兩年前獲得裘槎科學傳播獎學金的蔡鹿怡，在活動中舉辦科學工作坊，透過製作星座投影儀並觀看3D演示，探索地球與星星的距離。她指過程中深切感受到小朋友的無限創意，並認為香港的科學發展越來越好。

記者佘丹薇

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