圓玄二中考察防亂象 嚴限男女分層禁外賣

配合高中公民與社會發展科課程的內地考察，今年度有28個行程供學校選擇。香港道教聯合會圓玄學院第二中學上月安排約120名中五生，進行兩日一夜的韶關考察，深入重工業生產線及世界自然遺產丹霞山，學生形容經驗寶貴難忘。因應近年公民科考察團有學生擅自離團等亂象，校方採取「禁外賣」及「男女分層」，亦安排教師巡房點名，確保行程紀律。

圓玄二中約120名中五學生，早前到韶關進行兩日一夜的公民科考察，包括深入世界自然遺產丹霞山。 校方提供

訪鋼鐵廠丹霞山 了解國家發展

圓玄二中師生參加教育局安排的「韶關自然地貌及經濟發展內地考察」，行程涵蓋韶關鋼鐵廠、丹霞 山、韶州府學宮、北伐戰爭紀念館等。帶隊教師鄭 凱英指，香港較少接觸重工業，參觀鋼鐵廠是寶貴經驗，讓學生親身了解國家的工業實力。中五學生鍾正昊稱，「看到AI科技應用於生產線，意識到國家已掌握領先技術，生活便利確實得來不易」。本身選修地理科的吳梓桐，見到鋼鐵廠外「櫻花海」印象深刻，改變對工業的傳統印象，「今次可以親身感受國家在重工業上運用先進科技，令我驚嘆國家的發展速度。」

師生亦到訪世界自然遺產丹霞山，了解地貌特徵及如何善用資源發展經濟。中五生麥善雅稱，被丹霞山紅色的岩壁、高聳的山勢、壯麗的景觀所震撼，體會保護生態環境的重要性，「我們只有學會和大自然和諧相處，才可以繼續享有這一份豐富的收穫。」

教師定時巡房 群組掌控狀況

近年不時傳出公民科考察團學生擅自離團等違規個案，校方強調已嚴格執行教育局指引。鄭凱英指今次有13名隨團教職員，包括校長、副校長、公民科老師、中五級4班班主任及教學助理，師生比例符合當局指引的1:10比例，「同行的班主任對學生個性有充分了解，能即時支援並保障學生安全。」

在住宿安排上，校方採取「男女分層、定時巡房」措施，鄭凱英指由同性別老師負責在樓層巡房，「在第一晚，學生須在8時半回房，9時半至10時，老師就逐間房敲門點名。若走廊有開門聲或大聲喧嘩，老師亦會即時處理。」中五班主任周嘉莉補充，各老師會透過通訊群組即時掌控每層的狀況，「我本身睡得淺，有聲音也會察覺，而當晚非常安靜，相信學生亦明白這些規管為了保障大家安全。」

學生理解：像夏令營般有趣

為確保食物安全衞生，鄭凱英指校方在出發前已向學生表明禁止私下訂購外賣，「我們只准進食旅行社準備的食物，以防食物中毒。」對於「禁足」與「禁外賣」做法，學生鍾正昊表示理解，「雖然不能私自外出，但在酒店大堂聊天，反而像夏令營一樣有趣。」

自2023年內地考察重啟後，校方首年先安排一日團，今年逐步拓展至兩日一夜，鄭凱英指校方採取「循序漸進」策略，未來視乎實際情況，擬由廣東省中短途行程，逐步延伸至省外。

記者 蘇麗珊

延伸閱讀：

公民科內地考察文件更新 籲勿在外賣平台買食物

逾14萬名本港高中生 參與公民科內地考察 教局：無內地考察承辦機構被除名