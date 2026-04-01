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升級併校｜聖公會將軍澳基德小學 尋求與黃大仙基德跨區合併

教育新聞
更新時間：10:05 2026-04-01 HKT
發佈時間：10:05 2026-04-01 HKT

早前收生不足，獲教育局派零班的聖公會將軍澳基德小學，證實將尋求與黃大仙的聖公會基德小學跨區合併。

位於黃大仙的聖公會基德小學。學校FB圖片
位於黃大仙的聖公會基德小學。學校FB圖片

已向教育局提交合併申請

將軍澳基德小學前身為基德小學上午校，2004年遷入將軍澳的千禧校舍，是今年惟一獲派0班的千禧校。

校方指，諮詢過家長、教師等持份者，取得大部分人支持，辦學團體已向教育局提交合併申請。

根據立法會財委會文件，當局推算黃大仙區適齡小一生將持續下跌，由今年的2000人，跌至2030年的1600人；而包括將軍澳的西貢區，則由3500人跌至2600人。

連同大角咀的鮮魚行學校、深水埗的五邑工商總會學校、粉嶺的方樹福堂基金方樹泉小學，以及與愛秩序灣官立小學合併的筲箕灣官立小學，暫時至少5間小學尋求併校。

延伸閱讀：

升級併校｜信愛學校稱簡約公屋入伙申訴爭取續辦 至少4間「派0班」小學 提交合併方案

升級併校｜鮮魚行學校發聲明 與區內理念相近小學合併

 

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