都大新生必修「精神健康急救」 林正財倡築安全網

都會大學舉辦本年度首場「都大講堂」，邀請身兼行政會議成員，精神健康諮詢委員會主席林正財擔任主講嘉賓，以「當下的幸福人生—— 為何精神健康與你我息息相關」為題，鼓勵大眾多加照顧自己的身心健康之餘，主動關懷身邊人的情緒需要，發揮守望相助的精神，共同營造關愛互信的校園文化。

都大自2024/25學年起，每名一年級新生均須修讀由香港心理衞生會認可、共12小時的「精神健康急救」課程。截至去年底，有逾4000名學生完成課程。校方預計在25/26學年結束時，將有約6000名學生修畢課程。

必修「精神健康急救」 鼓勵新生助人自助

林正財讚揚都大在推廣精神健康教育具遠見，率先推出精神健康普及計劃，將「精神健康急救」列為必修課程，開創學界先河，為其他院校樹立良好的典範。他指都大倡議與政府制定的「精神健康分層護理模式」一脈相承。

他期望精神健康教育更普及，不僅在大專院校，甚至於中小學，以至推廣到職場之中，透過全面深化精神健康分層護理模式第一層的「預防及推廣」工作，促進早期識別，從源頭築起更堅固的安全網。他認為校園倡導求助文化至關重要，讓學生明白在遇到困擾時可主動求助，及早獲得適切的支援。

文憑試備試壓力增 過來人建議及早規劃減焦慮

都大每年招募30名學生出任「精神健康大使」協助舉辦活動，籌辦及推廣校園活動，並參與社區義工服務，支援更廣泛的社群。校園精神健康活動成效顯著，至今已累計吸引逾4,500名學生參加。參與學生之一，就讀教育榮譽學士（中國語文教學）及語言研究榮譽學士（應用中國語言）一年級的莫鈺慧，指自己應考文憑試時，體會到備試數個月內壓力不斷提升，建議應屆考生可按自己情況及興趣，盡早進行升學規劃，為不同的放榜成績作好兩手準備，減輕面對未知時的焦慮 。

同是「精神健康大使」，政治及公共行政榮譽社會科學學士二年級生蘇梓朗，中學時曾因文憑試壓力及家庭因素，感到情緒低落。讓他深刻體會到精神健康教育的重要性，及早識別自己或身邊人的求助訊號。

都大校董會主席黃天祥指，部分年輕人選擇與聊天機械人傾訴心事，甚至視為心靈伴侶，但都大仍然相信，大學可以守護學生身心健康方面，提供多一點支援。他相信接受精神健康急救課程的學生，畢業後投身社會，能把關愛精神，帶進各行各業。

本報記者



延伸閱讀：

都大生譜原創歌曲《嬌姐》細訴嫲孫隔代情

都大與CFA協會合作 可持續發展證書納入本科課程