港大夥房屋局 推動公營房屋應用創新科技

香港大學與房屋局昨簽訂合作備忘錄，確立雙方就應用多項建築新科技加強合作，將創新研究成果廣泛應用於公營房屋規劃、設計、建造及營運管理上，長遠推展至私營房屋及基建項目。校長張翔指，港大的人才和技術，能推動改善本地的住屋質素，為祖國作出貢獻。房屋局局長何永賢則相信，雙方合作能帶來很多潛力和機會。

張翔：助改善住屋質素

張翔在簽署儀式上感謝政府支持大學推動技術發展，指港大培育的建築系人才遍布香港及內地，作為技術發展的先驅，相信不僅能推動改善本地的住屋質素，亦可為祖國作出貢獻。他指人口老化及讓長者住得舒適，是香港未來面對的挑戰之一，不少住屋需要翻新，認為大學資源取自納稅人，有責任將研究成果和得益回饋社會，正探索建築和建造技術的新領域。

出席儀式的房屋局局長何永賢則指，公屋建設涉及大規模製造、標準化設計及高度重複化，是大規模測試及應用新科技的理想對象。她讚揚港大推動建築、工程、電腦科技等跨學科發展，雙方將就多項涉及公屋議題展開研究，期望更多家庭受惠，更快更高興地入住更安全、舒適及可持續的住所。

港大在會上介紹多項正在應用或研發的建築科技，包括組裝合成建築法（MiC）的技術應用，基於區塊鏈技術的數字化管理系統、利用污水微生物監測公屋基礎設施的腐蝕情況、無人機低空技術在高層建築的應用等。城市規劃及設計系講座教授葉嘉安期望，簽訂合作備忘錄是一個開始，為港人帶來更高質素的住屋。

記者 歐文瀚

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