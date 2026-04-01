直資議會赴東南亞招生 陳狄安：家長反應踴躍

直資學校議會日前舉辦「香港留學：東南亞教育之旅」，先後到曼谷與吉隆坡招生。身兼英華書院校長的副主席陳狄安總結行程，形容家長反應踴躍，部分人更查詢香港有否「陪讀簽證」安排，認為政府長遠應考慮。直資議會正籌備再進行海外宣傳，並在暑假舉辦遊學活動，安排非本地生體驗本港教育特色。

倡長遠考慮設「陪讀簽證」

直資學校議會日前舉辦「香港留學：東南亞教育之旅」，先後到曼谷與吉隆坡招生。受訪者提供

陳狄安認為，兩地不少家長看重香港的大學院校排名高，加上距離較近，便利探望子女，而安全環境亦更放心子女留學。受訪者提供

陳狄安昨與傳媒總結「香港留學：東南亞教育之旅」，認為當地不少家長看重香港的大學院校排名高，加上距離較近，便利探望子女，而安全環境亦更放心子女留學。除了華僑之外，亦吸引不少本地家長取經，部分人更持子女成績表要求即場面試。

他透露有家長查詢香港有否「陪讀簽證」，但目前本港未設相關安排，只能着家長以旅遊方式來港探望子女。陳狄安預期「直資擴容」初期主要取錄非本地中學生為主，但認為長遠應考慮相關安排，以吸納年紀較輕的學生來港升學。他指議會正籌備6月再到海外宣傳，目的地不排除是印尼、菲律賓，甚至是中亞國家，細節仍待敲定。

直資議會亦將與大學合作，在暑假期間為非本地生安排為期7天的遊學團，名額約30個，期間帶領學生參觀大學校園、參與中華文化、STEAM（科學、科技、工程、藝術及數學）、語言學習等活動，讓他們體會本港教育特色。他亦指，家長反映對「留學香港」資訊不足，議會擬設立網上平台，方便家長了解不同學校特色；但強調直資學校服務本地生為主，即使「直資擴容」取錄非本地生自費入讀，比例亦相當有限，無必要委託留學中介協助收生。

記者 梁子健

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