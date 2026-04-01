升級併校｜信愛學校稱簡約公屋入伙申訴爭取續辦 至少4間「派0班」小學 提交合併方案

因收生不足，下學年獲「派0班」的15間小學，向教育局提交發展方案的期限昨屆滿。柴灣的基督教香港信義會信愛學校，以鄰近簡約公屋即將入伙，學額需求增加為由提出申訴，爭取繼續開辦小一，未選擇合併或申辦私營小一等方案，有立法會議員形容學校做法值得尊敬，但估計不易說服當局。包括鮮魚行學校在內的4間小學，則向當局提交合併方案，但多未透露詳情。

鄧飛估計難說服當局

當局要求獲「派0班」的15間小學，最遲昨日提交發展方案，選擇開辦私立小一或參與「升級併校計劃」。基督教香港信義會信愛學校昨證實，經過審慎考量狀況，已向當局提出申訴，申請繼續開辦小一課程，形容是保障學生及社區家庭的教育權益，貫徹「以學生為本、社區為中心」的辦學理念，並強調不打算與他校合併或申辦私營小一。校方解釋，鄰近的柴灣常安街簡約公屋將於今年第二季入伙，居民多是基層家庭，預見區內學額需求增加，深信切合部分學童及家庭需要，期望學校在當局審議下獲得「續辦認可」。

立法會教育界議員鄧飛形容，信愛學校「提據申訴」的做法值得尊敬，雖然期望當局給予機會，但承認要當局接納理據不易，尤其要說服當局新設屋邨的家長都會選讀該校，「家長們也會參考區內收生去選校，不一定會選她（信愛學校）」。他亦指當局亦須考慮會否構成先例，日後適用情況相若的學校。有教育界人士向本報指，當局按機制處理及回應校方申訴，「拿出來大家有機會討論也是好事」。

其他學校方面，第三度面對停辦危機的鮮魚行學校，校監黃天雄昨發表聲明，指法團校董會議決通過，選擇與區內理念相近的辦學團體合併，並已提交申請，形容保障學生福祉，對學校長遠發展屬負責任決定。深水埗的五邑工商總會學校、粉嶺的方樹福堂基金方樹泉小學，均證實採取「合併」方案，詳情容後公布。連同將與愛秩序灣官立小學合併的筲箕灣官立小學，意味至少4間小學尋求併校。至於曾開辦私小一，但再次收生不足的中華基督教會長洲堂錦江小學，只證實向當局提交方案，未透露詳情。

「0班」校互併或不獲批

有消息指，當局銳意「升級併校」，對「弱校併弱校」持保留態度，甚至表明不會批准同樣獲「派0班」學校合併。鄧飛指，獲「派0班」學校「不代表學生0人」，估計同類學校倘合併，學生人數有望湊足一班有餘，跨區合併的話，收生可能較為理想，認為當局不應該視作「一定行不通」。

不過，有教育界人士質疑即使合併，家長難以投下信心，認為應該鼓勵與區內有危機感、收生較理想的學校合併，「區內有0班小學，代表區內生源響起警號，相信同區不難找到有危機感的學校。」

記者歐文瀚

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