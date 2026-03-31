日內瓦發明展｜科大奪62獎 包括13個評審團嘉許金獎 破歷年紀錄

本地大學近年積極發展科研，於日內瓦國際發明展獲得佳績。科技大學在第51屆的發明展中，派出62支參展團隊，勇奪62項殊榮，包括13個評審團嘉許金獎、20個金獎、20個銀獎及9個銅獎，獲獎數量破歷年紀錄，更是本港高等院校之冠。

科大與科大（廣州）聯手 派出62支團隊參展

科大電子及計算機工程學系、化學及生物工程學系教授尤樂文帶領團隊研發AI多重超級細菌快速檢測機。(科大提供)

今屆發明展吸引逾千項來自全球約40個國家及地區的項目參展，科大共有62支團隊參展，其中36支來自科大，另外26支來自科大（廣州）。科大的得獎發明涵蓋人工智能（AI）、電子、醫療健康科技、等策略科研領域，其中逾六成項目通過AI賦能取得科研突破。

由電子及計算機工程學系、化學及生物工程學系教授尤樂文負責的「AI 多重超級細菌快速檢測機」，獲得評審團嘉許金獎。這部儀器只需數滴血液，即可在 45 分鐘內同時檢測多達八種危險病原體，協助醫生及早判斷病因，提升醫療效率。

科大藝術與機器創造力學部講師秦仲宇帶領團隊開發的AI藝術創作及ID註冊平台。(科大提供)

另外，同樣獲得評審團嘉許金獎，由藝術與機器創造力學部、新興跨學科領域學部講師秦仲宇負責的「AI 藝術創作及ID註冊平台」，為藝術家提供安全可靠的「數位身分證＋創作工作室」，能透過 AI 協助創作，並將藝術家的真正身分、作品擁有權安全地記錄在區塊鏈上。

科大副校長（研究及發展）鄭光廷表示，是次佳績不僅是科大與科大（廣州）強強聯手的成果，更凸顯了科大在醫療健康、AI、先進製造和新能源等領域的領先地位，亦是對科大卓越科研和知識轉移實力的高度認可。科大協理副校長（知識轉移）金信哲表示，發明展是年度創科界盛會，為科大科研人員提供了展示創新實力的重要平台，並透過與海外頂尖研究人員交流，促進創新技術突破和國際合作。

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