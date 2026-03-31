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升級併校｜鮮魚行學校發聲明 與區內理念相近小學合併

教育新聞
更新時間：13:57 2026-03-31 HKT
發佈時間：13:57 2026-03-31 HKT

教育局早前公布有15所官津小學，在下學年獲派0班小一，其中受影響小學之一的鮮魚行學校，校監黃天雄剛發出「未來發展路向聲明」，透露該校法團校董會議決，選擇與區內理念相近的辦學團體小學合併，並已向教育局提交相關申請。

校方：相信合併能整合兩校優質資源

「未來發展路向聲明」表示，該校於3月17日接獲教育局發出之「開班信」，得悉因收生人數未達開班線，未能獲准於2026/27 學年開辦資助小一班級。校方高度重視學校未來發展方向和學生的福祉，故隨即與辦學團體及法團校董會進行多輪緊急會議，審慎評估學校的未來發展路向。

經深入商議後，鮮魚行學校法團校董會議決，選擇與區內理念相近的辦學團體，並已向教育局提交相關申請。校方相信合併能整合兩校的優質資源，發揮協同效應，為學生提供更穩定、更優良的學習環境及更豐富的學習經歷。此舉除保障現有學生福祉，亦是對學校長遠發展的負責任的決定。

黃天雄在聲明中表示，校方承諾在整個合併過程中，會以學生的福祉為首要考慮，並與教育局及新辦學團體保持緊密溝通，確保所有安排平穩有序，並適時向家長及公眾交代最新進展。

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