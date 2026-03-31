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教大深圳設新教學中心 提供大灣區實習機會

教育新聞
更新時間：07:45 2026-03-31 HKT
發佈時間：07:45 2026-03-31 HKT

近年多間本地大學落戶內地，教育大學將首度在內地設立教研設施，包括在深圳羅湖成立新教學中心；在深圳南山區虛擬大學城，設立教大深圳研究院，便利產學研推動科研項目。

虛擬大學城設研究院

方永豪相信，深圳的教學中心有助深化與當地教育體系的合作和研究，為學生提供在大灣區實習的機會。歐文瀚攝
方永豪相信，深圳的教學中心有助深化與當地教育體系的合作和研究，為學生提供在大灣區實習的機會。歐文瀚攝

教大在深圳羅湖成立的教學中心，面積達1026平方米，副校長（行政）方永豪指，教學中心有助深化與當地教育體系的合作和研究，為學生提供在大灣區實習的機會，格局和設施接近教大在西九的教學中心，預期今年第四季正式啟用。校方亦在深圳南山區虛擬大學城，設立面積約225平方米的教大深圳研究院，副校長（研究與發展）陳智軒預料6月落戶，支援研究團隊以至本科生在大灣區進行科研，大部分項目將朝產學研的方向發展。

校長李子建指，教學中心將集中於教學和培訓，而深圳研究院考慮到不少國家相關項目，需要通過內地的註冊實體才能進行發展及促進合作，但兩者有互補和合作的空間。陳智軒補充，教大目前仍只能申請可以「過河」的內地研究項目，在深圳設立設施是未來發展策略的第一步，助力大灣區的發展。

除了增設多項課程，教大近年加強硬件配套，包括2月起分階段啟用的大埔校園新教學大樓，並在西九文化區M+大樓和戲曲中心設立教學中心。

記者 歐文瀚

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