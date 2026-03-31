教大推多元發展 下學年辦50碩士課程 成立「榮譽學院」培養優秀本科生

本港學齡人口下跌，教師專業前景變得不明朗。教育大學校長李子建昨強調，教大在師資培育的初心不變，但同時推動多元發展，下學年開辦近50個授課型碩士課程、成立「榮譽學院」專注培養優秀本科生，並籌備推行包括美容的微證書課程。他強調，教師是穩定人才培養和國家發展的重要基石，不能因學齡人口下跌而忽視教育。

籌備微證書 終身學習

鄭美紅指，校方規劃學額時已考慮人口下跌的因素，過去10年教師教育課程畢業生的就業率均逾9成，最近一年更達98%，反映畢業生就業未受影響。歐文瀚攝

李子建昨在傳媒聚會透露，教大以《策略發展計劃2025-2031》為藍本，專注教育領域的研究、發展及創新，預告下學年推出約50個授課型碩士課程，除數字教育和人工智能（AI）相關課程，亦首設非教育類課程，如「一帶一路」商務傳意與行政、法學碩士（國家安全法）、職業治療學等，冀進一步鞏固以教育人文社會科學為本的學科基礎，促進科際之間的協作。同時積極籌備推行微證書課程，涉及AI、兒童保育、美容、健康等，配合專業技能的社會需求，推動終身學習。

近期教大課程涉獵電競，引起外界質疑。李子建指，教大在10年前正名大學後，已從純師範邁向多元學科，認為跨學科是大學發展和人才培養的必然階段。他強調，教大在師資培育的初心不變，在「大教育」相關學科將保留獨特性。

本港學齡人口結構性下跌，他認同對師資學額與教大發展帶來影響，校方須主動作出中長期規劃應對，需要努力維持自身的領先地位。對於未來教師的出路，他指教師是穩定人才培養和國家發展的重要基石，希望政府及大學教育資助委員會繼續承擔教師質素和規劃，不宜因學齡人口下跌而忽視教育。

AI成為炙手可熱的議題，副校長（學術）鄭美紅指，教大年初通過《人工智能與數碼能力策略》，涵蓋人才培育、教職員數碼素養提升，以及AI教育創新項目；在學生課程上，除基礎必修的「AI素養」及「數碼素養」科目外，亦提供最多17學分的進階課程。

AI課程提升數碼素養

教大亦將成立「榮譽學院」，專注培養成績或其他方面表現卓越的本科生。鄭美紅透露，榮譽學院學生可選擇科研、創科或運動的發展路徑，通過「星級導師」一對一指導、知名機構實習及社群交流等專屬學習機會，拓展他們的領導能力、社會承擔和國際視野，讓學生做到「熱心社會，熱誠求進」，首批共20名學生將獲高達24萬元的獎學金及海外實習資助。

鄭美紅提到，校方規劃學額時已考慮人口下跌的因素，過去10年教師教育課程畢業生的就業率均逾9成，最近一年更達98%，反映畢業生就業未受影響。副校長（研究與發展）陳智軒指，教育專業畢業生「一定要入學校」的想法已不合時宜，強調不同領域均需要曾接受普及教育課程的人才。

記者歐文瀚

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