中大師生參與國家南北極科學考察

極地科學考察機會難得，中文大學在過去約一年半安排14人次，參與中國南北極共3次的科學考察，有參與學生直言，極地已不再白茫茫一片，令他親身感受到全球暖化帶來的影響。中大香港極地科學創新中心主任任揚相信，香港即使遠離極地，亦可在科研方面作出貢獻。

極地暖化成綠地

鄭朗希是這一年多內，唯一先後前往北極的黃河站與南極的長城站的學生。

楊璐銘認為如未曾實地感受過，不會感受到全球暖化對極地環境的影響。

陳昭良形容南極氣候多變，兩次前往南極均遇上惡劣天氣。

劉琳相信是次合作研究，有助科學家更準確地預測這些事件對碳循環以至氣候變化的潛在作用。

中大地球與環境科學系博士生鄭朗希，是期內唯一先後前往北極的黃河站與南極的長城站的學生，有別於外人以為極地是冰天雪地的印象，鄭朗希指極地部分地方已成綠地，「所以我們想進行更多研究工作，了解極地的綠化，對地球帶來甚麼影響。」另一名博士生楊璐銘亦指，與親友分享南極拍攝的照片時，對方總問道：「這真的是南極嗎？」認為如未曾實地感受過，不會感受到全球暖化對極地環境的影響。

在南極到訪了兩個中國觀測站的地球與環境科學系博士後研究員陳昭良，形容南極氣候多變，如參與中國第41次南極科學考察期間，因天氣惡劣，被逼在澳洲的考察站凱西站滯留近一個月，才到達中山站；今年初第42次考察時，在長城站歷經數日狂風暴雪，「在當地非常罕見，風速比得上香港的8號風球」。任揚認為，香港雖遠離極地，但學術界可參與科研，包括取得科研價值的樣本，亦能設計適用於極端環境的通訊系統和機械人等，認為是非常好的機會。

另外，中大早前與美國伊利諾伊大學厄巴納香檳分校合作進行研究，揭示極地圈的「多年凍土」滑塌後，當地植被恢復時間需時數年至逾百年不等，研究成果已於國際期刊《自然——氣候變化》發表。地球與環境科學系副教授劉琳相信，研究有助科學家更準確地預測這些事件，對碳循環以至氣候變化的潛在作用。

記者 歐文瀚

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