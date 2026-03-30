人口跌影響發展 教大校長李子建︰須努力維持領先地位

本港近年學齡人口下滑，教師專業前景備受關注。香港教育大學校長李子建在今日的傳媒聚會上表示，大學將以早前發表的《策略發展計劃2025-2031》為藍本，推動多元發展，包括於下學年開辦近50個授課型碩士課程。面對本地學齡人口下降的問題，他期望政府關注該校在師資培育方面的領先地位，又指大學開拓多元學科教育的重要性越來越高。

李子建︰不應因人口下降而忽視教育

李子建認為，本港人口下降作為結構性的問題，可能對師資學額或大學發展帶來影響，需要主動作中長期的規劃應對，但教大亦需要努力維持自身的領先地位，以面對不同挑戰。對於將來或有更多中小學陷入收生困難，他直言每間學校的校董會應適時與校長及教職員團隊商量出路，又相信現時出路足夠多，惟需要運用集體力量去思考。

至於未來教師的出路，他指教師作為社會的重要組成部份、是穩定人才培養和國家發展的重要基石，希望政府及教資會繼續支持和承擔教師質素和規劃，不能因人口下降而忽視教育。另外，大學也需要為教師拓展多元學科，「同學做老師也要適應多元多變的環境，因將來社會、人工智能以至世界，包括香港和國家的需要都不一樣。」

副校長（學術）鄭美紅補充，校方就學額進行規劃時已考慮人口下降的因素，過去十年教師教育課程畢業生的就業率均逾九成，最近一年更達98%，令學生畢業時未受太大影響。副校長（研究與發展）陳智軒認為，教育專業畢業生就一定要入學校的想法已不合時宜，因不同領域都需要接受普及教育課程的人才，除了加入學校外各類培訓或人力資源的空缺也能勝任。

教大在會上公布將推出多個新課程，被問到學生宿位會否不敷應用，陳智軒表示即使明年錄取滿本地學生四成的非本地生，現時宿位仍足夠應付，但到後年就會出現問題，目前學生事務處已成立委員會跟進有關問題，包括與不同宿舍服務提供者聯絡，只要符合要求就會推薦予學生自行申請，強調會為學生安排大量宿位供選擇。

記者歐文瀚

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