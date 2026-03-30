歷史博物館「香港故事」常設展4.1全面開放 展覽新內容率先睇！

以近5年期間進行大規模更新，香港歷史博物館常設展「香港故事」即將全面開放。繼前年首階段「香港多面體展覽系列」後，第二階段展覽將於周三正式向公眾開放，以「同根同源」、「中西匯流」、「共赴國難」及「國際都會」4個主題，共10個展區，透過沉浸式歷史場景，展覽生動呈現港人堅毅奮進的足跡，與祖國血脈相連的深厚情懷，展出2800件珍貴展品，除了在以往「香港故事」常設展展出的50號雙層電車、誠濟堂中藥店外，更有不少首度展出的展品，包括教育電視小學常識科「細菌大王」節目泥膠公仔、導致1973年股災的「香港天線」樣本等。

四大主題 10個展區 展出2800件珍品

「香港故事」策展人之選的主題一「同根同源」。網上圖片

館方日前更新網站，披露更新後「香港故事」常設展的詳情，並列出「策展人之選」重點展品。新展覽設於歷史博物館地下展覽廳，分為四大主題區：

「同根同源」—透過考古發現與史料文獻，回溯香港早期社會如何在嶺南文化與海洋文明交匯中，與中原文明交流共生。這裡展示彩陶、白陶、牙璋等先民生活的文物，並展出出土自李鄭屋漢墓、屯門軍鎮的文物，以及分別在九龍灣及竹篙灣出土，反映宋代海上絲綢之路及明代海上貿易的珍貴文物，最後以清代香港沿海防禦工事作結，以反映香港逐步納入歷代中央政權體系。

「香港故事」策展人之選的主題二「中西匯流」。網上圖片

「中西匯流」—設有「歷史變遷」、「摩登都市」及「華洋融合」3個展區，將展示香港在1841年被英國武力強佔，自此經歷156年殖民管治，形成有別於內地城市的發展路徑，展區將重現1930年代香港街景，反映中西文化交融下的城市風貌。重點展品包括50號雙層電車、誠濟堂中藥店、鑄有維多利亞女王徽號的早期郵筒、1933年重建前東華醫院大堂局部模擬場景、英華書院前校長理雅各離港前獲贈的銀製插屏。

「香港故事」策展人之選的主題三「共赴國難」。網上圖片

「共赴國難」—展示抗日戰爭前後，香港成為聯繫內地、海外華僑與國際友人的重要平台，介紹九一八事變後港人與內地同仇敵愾，在1941年香港淪陷後，市民飽受戰亂，以及中共領導的抗日游擊隊港九大隊的事跡。重點展品包括盟軍表彰西貢鄉民抗日貢獻的「忠勇誠愛」錦旗、被囚赤柱拘留營的波特母子畫像、突擊啟德機場的美軍飛行員穿著的飛行服、1945年香港受降儀式上日軍軍官呈交的佩刀。

「香港故事」策展人之選的主題四「國際都會」。網上圖片

「國際都會」—設有「社會變革」、「都會生活」、「經濟成就」及「與祖國同行」4個展區，參觀者在霓虹燈重現的繁華街景下，回顧香港在戰後發展，包括1960年代社會動盪後迫使港英政府推行社會改革，本港製造業及經濟發展，亦有重現多個城市記憶的場景，包括啟德機場客運大樓、冰室、賽馬、球賽等。最終「與祖國同行」展區透過多媒體，展現香港在改革開放以來，是國家發展的參與者與受益者，與祖國同心同行。重點展品包括教育電視小學常識科「細菌大王」節目泥膠公仔、昔日啟德機場的航班資料顯示牌、披頭四樂隊1964年訪港演唱會的簽名特刊，1973年股災導火線的香港天線公司所推銷「天線樣本」、香港政權交接儀式的中英兩國領導人使用的講台、前行政會議召集人鍾士元獲頒的大紫荊勳章等。

更新後的「香港故事」常設展將於4月1日起開放公眾，館方明午安排傳媒預展，由總館長何惠儀及館長（常設展覽及藏品）陳成漢介紹與導賞。常設展的首階段「香港多面體展覽系列」前年起開放，主題包括「油尖旺．望油尖 — 都市流光坊眾情」、「香江葡跡 — 香港葡人故事」及「萍寄金山 — 香港與加州華僑生活」。隨着第二階段展覽開放，意味逾5年進行的常設展更新工程正式竣工。

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