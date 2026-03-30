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港大生任「職涯大使」 助中學生探索前路

教育新聞
更新時間：08:00 2026-03-30 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-30 HKT

生涯規劃需要過來人的指導。香港大學學生發展及資源中心舉辦首屆「職涯大使計劃」，由港大本科生擔任中學生的「職涯大使」，度身設計多元職涯探索活動，帶領他們規劃未來路向，並通過參觀、工作坊等活動，擴闊視野。

親身體驗 擴闊視野

「職涯大使」們須先完成關於社會流動、青年參與及生涯規劃主題等專業訓練。港大提供
「職涯大使」們須先完成關於社會流動、青年參與及生涯規劃主題等專業訓練。港大提供
參與計劃的中學生們，有機會參與大使們安排的校友分享會。
參與計劃的中學生們，有機會參與大使們安排的校友分享會。

首屆「職涯大使計劃」在今年1至3月期間舉行，首屆共18名港大本科生獲甄選並培訓成為「職涯大使」，經過關於社會流動、青年參與及生涯規劃主題等專業訓練後，各人被派到中華基督教會桂華山中學、福建中學（小西灣）及顯理中學，為30名中學生安排重點職涯活動，包括互動職涯技能工作坊、港大校園導賞、校友分享會，並參訪金門建築及生產力促進局。

港大指計劃以學生主導的運作模式，進一步促進「職涯大使」與中學生之間的緊密聯繫，中學生得以探索未來職涯路徑、加強自信，從第一身體驗中擴闊視野；「職涯大使」可鞏固領袖才能、團隊合作及溝通技巧，提升同儕職涯輔導能力，並加深對社區需要的認識，積極回饋社會。

金門建築執行董事（人才及文化）蔡靖民讚揚，參與學生展現熱誠及提出具啟發性的提問，期望他們更深入了解建造業。生產力促進局首席人才總監黃嘉恩認為，今次合作促進行業知識共享，協助培育與香港創科發展目標接軌的未來人才。

本報記者 

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