圓玄一中建「道化庭園」弘揚道家文化 校長：優化初中課程 推動實境學習

上善若水、天人合一等道家哲學，對學生往往是抽象概念。道教聯合會圓玄學院第一中學耗資150萬元在校內闢建「道化庭園」，結合自然與燈光、傳統與科技，打造推動品德教育與精神成長的多功能空間，讓學生在潛移默化中領悟道家智慧，弘揚中華文化。校長簡偉鴻指「道化庭園」貼合科技發展趨勢，展現道家思想的現代形態，校方除優化初中課程推動實境學習之餘，更期望推展至社區，讓公眾認識與細味道家哲理。

耗資150萬 一年時間建成

圓玄一中的「道化庭園」耗資150萬元興建，以一年時間完成，由3個部分組成。師生平日進出的「長廊」，設計匯聚道化教育與中國文化元素，包括以流水牆形式展現「上善若水」，展示《道德經》金句、「八德」釋義及「廿四節氣」台階，內容均由學生投票選出，體現道家與中華文化中謙卑包容、利人不爭的處世之道。拾階而上，即可到達「中庭」，上方配備「十二生肖」與「十二地支圖」，引導學生體悟「天人合一」、「萬物齊一」的哲理，這裏亦設「師生研習區」，供師生互動交流、放鬆身心。

從中庭走進象徵傳統文化中修身養性的「入德之門」，便是「內堂」，即象徵學生正式踏入道德修養與追求學問的殿堂。「內堂」設有LED屏及影音控制設備，以便進行講授道教相關的課堂。內堂的木門採用嶺南建築元素的趟櫳門，校長簡偉鴻指既不會顯得侷促，亦可向學生講解傳統建築歷史，而不是「一味介紹道家思想」，庭園後續亦會定期舉辦荷花節、靜坐、茶藝等傳統文化活動，以兼顧師生的精神健康。

校長簡偉鴻指，道家思想中的「上善若水」、「千里之行，始於足下」等理念早已家喻戶曉，惟大多學生未必能理解當中的文化根源，加上校內缺乏綜合型的文化展示場景，校方遂決定利用學校正門左側清幽之地，打造集「開放課室」與「文化體驗空間」於一體的「道化庭園」，讓學生在上課或活動中潛移默化地感受道家智慧。

擬對外開放 設公眾導賞

為配合庭園啟用，校方已優化初中課程，結合課文主題與庭園設施推動實境學習，例如通過「八德」探討家庭關係與責任，並輔以名句引導學生建立正向態度，形成教材、場景、實踐的完整教育體制。簡偉鴻透露，庭園未來將適度對外開放，希望與校外機構合作，以導賞形式講解背後的道家思想，期望讓大眾更深入了解中華文化、道家思想與宗教的區別，推展至社區。

「道化庭園」日前舉行啟用典禮，教育局局長蔡若蓮表示，庭園為學生營造富有文化底蘊的學習空間，讓大家在潛移默化中深化對文化根源的認識，盼望學生好好善用庭園，將道家智慧融入成長歷程。

記者佘丹薇

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