Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

圓玄一中建「道化庭園」弘揚道家文化 校長：優化初中課程 推動實境學習

教育新聞
更新時間：07:30 2026-03-30 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-30 HKT

上善若水、天人合一等道家哲學，對學生往往是抽象概念。道教聯合會圓玄學院第一中學耗資150萬元在校內闢建「道化庭園」，結合自然與燈光、傳統與科技，打造推動品德教育與精神成長的多功能空間，讓學生在潛移默化中領悟道家智慧，弘揚中華文化。校長簡偉鴻指「道化庭園」貼合科技發展趨勢，展現道家思想的現代形態，校方除優化初中課程推動實境學習之餘，更期望推展至社區，讓公眾認識與細味道家哲理。

耗資150萬 一年時間建成

圓玄一中的「道化庭園」耗資150萬元興建，以一年時間完成，由3個部分組成。師生平日進出的「長廊」，設計匯聚道化教育與中國文化元素，包括以流水牆形式展現「上善若水」，展示《道德經》金句、「八德」釋義及「廿四節氣」台階，內容均由學生投票選出，體現道家與中華文化中謙卑包容、利人不爭的處世之道。拾階而上，即可到達「中庭」，上方配備「十二生肖」與「十二地支圖」，引導學生體悟「天人合一」、「萬物齊一」的哲理，這裏亦設「師生研習區」，供師生互動交流、放鬆身心。

從中庭走進象徵傳統文化中修身養性的「入德之門」，便是「內堂」，即象徵學生正式踏入道德修養與追求學問的殿堂。「內堂」設有LED屏及影音控制設備，以便進行講授道教相關的課堂。內堂的木門採用嶺南建築元素的趟櫳門，校長簡偉鴻指既不會顯得侷促，亦可向學生講解傳統建築歷史，而不是「一味介紹道家思想」，庭園後續亦會定期舉辦荷花節、靜坐、茶藝等傳統文化活動，以兼顧師生的精神健康。

校長簡偉鴻指，道家思想中的「上善若水」、「千里之行，始於足下」等理念早已家喻戶曉，惟大多學生未必能理解當中的文化根源，加上校內缺乏綜合型的文化展示場景，校方遂決定利用學校正門左側清幽之地，打造集「開放課室」與「文化體驗空間」於一體的「道化庭園」，讓學生在上課或活動中潛移默化地感受道家智慧。

擬對外開放 設公眾導賞

為配合庭園啟用，校方已優化初中課程，結合課文主題與庭園設施推動實境學習，例如通過「八德」探討家庭關係與責任，並輔以名句引導學生建立正向態度，形成教材、場景、實踐的完整教育體制。簡偉鴻透露，庭園未來將適度對外開放，希望與校外機構合作，以導賞形式講解背後的道家思想，期望讓大眾更深入了解中華文化、道家思想與宗教的區別，推展至社區。

「道化庭園」日前舉行啟用典禮，教育局局長蔡若蓮表示，庭園為學生營造富有文化底蘊的學習空間，讓大家在潛移默化中深化對文化根源的認識，盼望學生好好善用庭園，將道家智慧融入成長歷程。

記者佘丹薇

延伸閱讀︰

DSE 2026｜超級狀元授溫習秘技 自製筆記「閃卡」助記憶 中三「超前部署」「煲劇」輕鬆備試

親子關係︱中大調查：7成中小學家長 因管教衝突感壓力

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
四川九寨溝7級大地震後，首次拍下野生大熊貓活動影片。紅星新聞
九寨溝7級地震︱2017年以來首拍野生大熊貓棧道漫步 工作人員：2至3歲︱有片
即時中國
10小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
21小時前
港鐵新列車Q-train荃灣綫投入服務 逾百鐵路迷見證 今日運作大致暢順
突發
18小時前
有片｜小童坐司機大髀揸軚盤學駕車 網民轟：唔汲取教訓好幼稚
00:38
有片｜小童坐司機大髀揸軚盤學駕車 網民轟：唔汲取教訓好幼稚
突發
13小時前
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
影視圈
23小時前
民調結果顯示，特朗普支持率跌至36%，為重返白宮以來最低。美聯社
伊朗局勢︱美以發動戰事滿月  特朗普陷入四大「泥沼」困境？
即時國際
14小時前
鄧一君移居海外陪女升學明年回流定居 認發明星夢冇興趣挑戰演技：我淨係鍾意有錢賺、攞威
鄧一君移居海外陪女升學明年回流定居 認發明星夢冇興趣挑戰演技：我淨係鍾意有錢賺、攞威
影視圈
14小時前
有片｜3男學生麥記爭執互潑飲料 被大叔氣場輾壓 校方：希望公眾給予學生改過機會
01:14
有片｜3男學生麥記爭執互潑飲料 被大叔氣場輾壓 校方：希望公眾給予學生改過機會
突發
14小時前
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
17小時前
鍾麗緹二女當眾發繼父脾氣？張倫碩被斥沒邊界感場面尷尬  Jaden疑曾被公開如廁畫面
鍾麗緹二女當眾發繼父脾氣？張倫碩被斥沒邊界感場面尷尬  Jaden疑曾被公開如廁畫面
影視圈
12小時前