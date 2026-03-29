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港大校友日吸逾5000人參與 畢業生議會與校方宣布設新助學金

教育新聞
更新時間：16:17 2026-03-29 HKT
發佈時間：16:17 2026-03-29 HKT

今年是香港大學建校115周年，港大本月14日在本部校園舉行校友日活動，吸引逾5000名校友及親友到場。校長張翔致辭時宣布未來將推行一系列突破性的舉措，繼續廣納全球頂尖人才，進一步提昇大學的國際影響力，港大畢業生議會主席麥東榮與副校長（大學拓展）汪揚教授亦共同宣布設立「畢業生議會海外體驗助學金」。

張翔︰校友群體是大學最重要夥伴

港大不同學院、美術館、圖書館、校友會及校友企業，在當日舉辦了豐富多彩的活動。港大提供
港大不同學院、美術館、圖書館、校友會及校友企業，在當日舉辦了豐富多彩的活動。港大提供
今年港大校友日的預熱活動「跑者•港大」成功號召來自全球40個城市和地區、共逾1700名校友參與。
今年港大校友日的預熱活動「跑者•港大」成功號召來自全球40個城市和地區、共逾1700名校友參與。

張翔致辭時表示，對港大迎來115周年的里程碑深感驕傲，並感謝校友群體，強調他們是大學最重要的夥伴：「正是各位在社會各界奮力拼搏、成就卓越，才讓我們共同將夢想變為現實。」他承諾大學未來將以一系列突破性舉措，繼續廣納全球頂尖人才，進一步提昇港大的國際影響力。

麥東榮及汪揚亦在活動上共同宣布設立「畢業生議會海外體驗助學金」，該助學金由熱心校友捐資成立，旨在協助在校生獲取優質教育資源及拓展海外學習機會，冀讓學生無須受經濟條件限制，勇敢追逐夢想。

今年港大校友日的預熱活動「跑者•港大」成功號召來自全球40個城市和地區、共逾1700名校友參與，多名副校長與115周年校慶工作組主席頒發了多個獎項，以感謝校友組織及個人對凝聚全球校友網絡、拓展大學影響力所作出的貢獻。大學不同學院、美術館、圖書館、校友會及校友企業亦在當日舉辦豐富多彩的活動，包括首次向校友開放參觀今年1月初啟用的港大校史館。

本報記者

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