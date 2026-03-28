直資議會吉隆坡招生 推介留學香港

教育局早前批准48間直資學校「擴容」錄取非本地生自資入讀，直資學校議會今日在馬來西亞吉隆坡舉辦「香港留學：東南亞教育之旅」首站活動，吸引逾60位有意為子女報讀香港學校的當地家長參與。

校長講解學校特色優勢



活動以研討會形式進行，由多位本港直資學校校長介紹各校優勢，其中直資議會副主席、英華書院校長陳狄安以「香港：全球教育樞紐」及「留學香港」為題作主題演講，並介紹該校開辦英國高級文憑試課程。其他分享校長包括聖士提反書院校長馬李敏慧、港大同學會書院校長陳馨、匯基書院（東九龍）校長鄭建德、港青基信書院校長盧裕敏，以及香港李寶椿聯合世界書院校長李征。

教育局首席助理秘書長（學校管治與效率）梁栢偉在活動致開幕詞，強調香港作為全球教育樞紐的獨特優勢，「直資擴容」計劃延伸至基礎教育，吸引更多海外學生來港就讀，形容活動旨在透過面對面交流，「說好香港教育故事」。

當地家長Engenie指香港的教育質素、課程設計及師資團隊令人放心，計劃安排7歲兒子來港入讀小學，並一條龍升讀中學，又稱馬來西亞私校或國際學校學費與香港相若，來港讀書更值得。另一位家長吳女士則認同香港教育注重全人發展，而非「死讀書」，加上兩地距離不遠，適合子女升學。她聽聞香港名校競爭激烈，盼透過非本地生政策順利入讀。

本報記者

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