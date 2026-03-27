中大社科院與外交學院合作 共推外交教學國際研究

中文大學社會科學院與中國外交學院外交學與外事管理系，今日簽署學術交流協議，建立為期5年的夥伴關係，共同推進外交與國際事務領域的教學、人才培養與研究合作，促進長期穩定的學術交流與發展。協議在中大常務副校長潘偉賢及外交部駐港特派員公署國際組織部副主任盧可見證下，由中大社科院院長馮應謙與外交學院外交學與外事管理系系主任熊煒教授簽署。

在潘偉賢（左1）及盧可（右1）見證下，馮應謙（左2）與熊煒（右2）代表雙方簽署協議。 中大提供

學生暑期培訓交流 了解外交實務

根據協議，雙方將建立合作機制，包括安排教學人員互訪，並為學生提供暑期培訓與交流機會，讓他們深入了解國家政策制定與外交實務，加深對中國在國際事務中角色的認識，並提升參與外交實務工作的能力，為未來在國際舞台上處理相關事務奠定穩固基礎。雙方亦在中大新成立的「外交與國際事務」跨學科課程展開合作，探索並拓展其他教育與科研領域的合作機遇。

外交學院被譽為培育中國外交官的搖籃。 資料圖片

今次合作是建基於中大早前設立的「外交與國際事務」跨學科課程，課程由社科院與法律學院共同開辦，旨在培養熟悉中西文化、具備在外交、國際組織及相關領域能力的優秀人才。

本報記者

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