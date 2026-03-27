DSE 2026｜超級狀元授溫習秘技 自製筆記「閃卡」助記憶 中三「超前部署」「煲劇」輕鬆備試

中學文憑試將於4月8日正式開考，刻下同學都應溫習得如火如荼。為了讓同學更有效溫習，《星島教育》特別邀請去年的3名文憑試「超級狀元」，包括來自拔萃女書院的黃穎妍、保良局董玉娣中學的黃泓智及華英中學的黃栢熹，分享獨門溫習秘技，比如整理個人筆記鞏固概念、自製「閃卡」（Flash Card）學英文，以及中三已開始預習高中課程的「超前部署」等。不過，3名狀元都提醒考生，備戰時亦要按照個人步伐，放鬆心情面對考試，只要曾經盡力就足夠。

黃穎妍參考評卷示例 了解答題要求

拔萃女書院去年誕生的「超級狀元」黃穎妍，在中文、英文、數學、生物、化學、物理及數學延伸部分單元二（M2），均取得5**佳績。她現時就讀香港大學內外全科醫學士課程「傑出醫科學人」（DMS），冀將來留港當醫生，服務社會。

就讀於傳統名校的黃穎妍，家有一名「10A」會考狀元爸爸，可說出身於「狀元世家」。不過，她坦言父親從未要求她也做狀元，從不過問她讀書事宜，和母親一樣，只要女兒健康和快樂就足夠，「他們認為考試盡力就可以，成績並不重要。」因此她很感激父母的支持，讓她在學習上不會有壓力。

去年文憑試放榜當日，黃穎妍接受傳媒訪問時提到中、小學12年以來，從未考過第一名，因此對成為狀元感到驚喜。事實上，黃穎妍雖未得過第一，但她的校內成績，其實也屬首5名內，絕對是名列前茅。她分享讀書心得時，就提到會上課前預習、上課要專心及下課後溫習，換言之，每個學習課題，她最少已接觸了3遍，故溫習起來就更容易。

此外，黃穎妍亦會自製個人筆記，把課文重點抄寫出來，過程中需要理解，整理筆記時亦有助加深記憶。考試前數天，就主要溫習這份「精讀」。她又會按主題試做歷屆試題，以熟習不同題型。

直到溫習假期(Study Leave)，溫習時間較自由，黃穎妍則會按年份做卷，遇到錯得太多的課題就重點溫習，亦會對照評卷參考（Marking Scheme）；並透過考試及評核局網頁上載的考生表現示例，參考獲第5級成績的考生答案，從而了解考評局的答題要求。

定時作文 保持「手感」

黃穎妍感謝父母沒有給予她學業上的壓力。資料圖片

在語文方面，她會定時作文，保持「手感」，即使沒有完整寫出文章，亦會構思一下內容。此外，她指從小閱讀，的確有助提升語文水平；而短期內則可多讀文學作品，學習其寫作框架、優美字句、取材、立意、結構等等，讓語文再昇華。

雖然不少考生會在溫習假期訂下溫習時間表，但黃穎妍卻未有這樣做，只簡單計劃當日要完成的任務，例如要完成2份試卷、作1篇文或溫習某個課題等，避免一旦未能依時完成，會產生挫敗感。

簡化溫習任務 享受考試過程

在溫習期間，黃穎妍亦會給自己輕鬆的時間，例如「煲美劇」，又或看電視劇《愛回家》，「無聊笑一下，再溫習時會更有動力。」此外，她會保持早睡早起的習慣，早上8時要起牀，習慣早上要頭腦清醒，更易適應考試的狀態。

對於應屆考生，黃穎妍寄語他們心態上要放鬆，不要和別人比較，相信自己。「考試除了看實力，還有心態和運氣，所以別給自己太大壓力，盡了力，讓自己無悔就夠。」到了試場時，考生可能覺得緊張，黃穎妍指他們可跟自己說︰「好興奮！」嘗試享受考試過程，出來的效果可能更好。

黃泓智訂「現實」目標製「進階詞」卡

保良局董玉娣中學去年的「超級狀元」黃泓智，應考了中文、英文、數學、物理、化學、生物及數學延伸部分單元二（M2）7科，全取得5**成績，現已入讀香港中文大學「內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別」（GPS）。出身於基層家庭的黃泓智，透露全靠有效方法突圍而出。

黃泓智分享，最重要的備試秘訣，是為自己訂立「現實」的目標計劃。「如果訂得太理想化，每天溫習14、15小時根本不可能做到。最重要是現實一點，例如每日溫習12小時，而且確保完成預設範圍，這樣既可達成，又不會過分勉強自己。」他表示，從中四開始，就針對每科課題，做大量歷屆試題，直至中六學期結束為止。

聽歌溫習 平衡休息

黃泓智現時在香港中文大學就讀「內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別」（GPS）。受訪者提供

選修理科的黃泓智，溫習假期期間，每天大約溫習10至12小時。對於英文，他特別注重詞彙累積，「英文作文用新詞彙會加分，所以我上網搜尋不同主題（如科技、食物等）的進階詞彙，然後按主題分類製成『閃卡』（Flash Card），每天重複翻看，直至記得。」至於生物、化學、物理，他只專注做歷屆試題，做完即對照評卷參考，了解取分關鍵及常見失分位。

黃泓智其實也怕悶，他會邊聽歌邊溫習。「我會把歌曲調到很細聲，如果太靜會覺得沉悶，這樣反而能保持專注。」他亦懂得平衡休息，「假設星期一至六已按計劃溫足12小時，我就選擇星期日放鬆，只溫6小時，其餘時間靈活運用，有時約朋友見面，有時外出跑步，讓自己喘息一下。」

黃栢熹溫故知新無壓力 複習通達不死讀

華英中學去年誕生的「超級狀元」黃栢熹，考獲7科5**的優異成績（中文、英文、數學、物理、化學、生物及數學延伸部分單元二（M2）），同樣考入香港中文大學「內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別」（GPS）。

黃栢熹表示，「中三選科後，我每天都會抽時間預習及複習理科，所以到應考文憑試時，反而能放鬆面對。」他從中三起，便把理科課本內容預習3至4次，然後以自問自答的方式加深理解。到了中四開學，他每學完一課，會再花1至2小時複習。這種反覆溫習，正如他所說「溫故知新」，因此，應付文憑試時，便可較輕鬆面對。

做題重質不重量

黃柏熹（左二）去年參加了香港中文大學的「白袍禮」。受訪者提供

很多考生面對文憑試都充滿壓力，黃栢熹認為，當所有時間在自己掌握之內，壓力自然消失。他分享，在溫習假期會把一天分成3個時段：上午至午飯前溫一科，午後至晚飯前溫另一科，晚飯後則專做歷屆試題。每個時段之間，他會給自己5至10分鐘休息，看YouTube、閱讀或做運動，為自己「充電」。

做歷屆試題是每位文憑試考生必經階段，但他強調，「重質不重量」。「我每次做完一份Past Paper（歷屆試題），會花半小時至1小時對照Marking Scheme（評卷參考），分析得分關鍵點，這樣才能真正明白取分之處。」

最後，黃栢熹寄語應屆考生，「溫書不要死讀，要讀得正確、讀得明白。溫習期間亦一定要維持固定作息時間，這樣頭腦才會更清晰。」

記者 陳艷玲、蘇麗珊 圖片：受訪者提供、星島圖片庫

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