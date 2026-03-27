浸大非本地生循序增長 冀2028學年達上限

八大的非本地生人數上限，將由現時相等於本地資助學額4成，在9月新學年放寬至5成。浸會大學強調非本地生增長需要循序漸進，校長衞炳江表明，大學不會只服務內地生。對於學生會去年底遭校方要求停運，副校長（教與學）周偉立稱，校方須對學生負責，要求他們遵守財務守則，以阻止「一時之間想和做錯事」。

要求學生會遵守財務守則

周偉立透露，浸大在2025/26學年全校非本地生比例為28%，按年增加8個百分點，新入讀的非本地生比例亦從26%增至約35%，期望在2028/29學年達到50%，強調須循序漸進，不希望大起大落，「連續數年做到50%，4年後就會全校50%（非本地生）。」衞炳江認為，香港要成為國際教育樞紐，就不能只吸納內地生，又指浸大在校園與師資不足，難以吸納過多學生。

學生會臨時行政委員會去年底被校方通知，須立即暫時停止運作。周偉立指，校方通過學生事務處與相關學生保持聯絡，對方亦願意溝通，惟強調校方要求學生遵守相關程序，特別是財務守則，倘有組織在校內收款，校方須對學生負責，包括確保款項用得其所，「學生出了問題的後果很嚴重，要阻止學生一時之間想和做錯事」。

另外，衞炳江擬於明年7月退下火線，他指今年2月是他回流返港30周年，自2002年起「能想像到的學術、行政工作幾乎都已做過」，一直尋求不同發展，「自己被定形是做科學或工程的人，但我認為自己不止認識這些事，要有不同的嘗試」。至於尋找繼任者一事，他稱將將由遴選委員會處理。

記者 歐文瀚

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