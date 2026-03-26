浸大持續教育學院擬升格私大及應科大 衞炳江︰積極參與北都大學城 不介意「開荒」

政府去年通過修訂《專上學院條例》後，資助大學的自資部門需要「分家」。浸會大學衞炳江昨與傳媒茶敘時透露，屬下的浸大持續教育學院（SCE），將申請註冊為認可專上學院，期望能於今年第四季完成程序，明年再進一步申請升格為私立大學及應用科學大學，回應社會需求。他強調九龍塘校園空間不足，會積極參與發展北都大學城。

新校主打藝術人文科目

鍾志杰表示，目前將先「盡用」校園空間，並以SCE成為本港首屈一指的應科大為最重要目標。汪旭峰攝

鄒靄雲（中）透露，校方在重建善衡校園的設計、預算等已完成諮詢，正待通知何時提交立法會討論。旁為協理常務副校長劉際明（左）及呂愛平。

浸大校長衞炳江昨在在傳媒聚會透露，料SCE在今年第四季前完成註冊，成為《專上學院條例》下認可的專上學院，明年將提交申請升格為私大及應科大。他指私大能夠更快速應對市場需要，反觀浸大作為公立大學，政府每3年作為資助循環，需要制訂各項建議書，審批過程或需數年。至於新校定位，副校長（教與學）周偉立補充，將以藝術人文為主打科目，包括幼兒教育、創意媒體等，亦會加入科技元素。

SCE現有約9400多名全日制和兼讀學生，另有約770名全職及兼職教職員。衞炳江直言，曾經就本港應否需要多一間私大「靈魂拷問」，形容決定經詳細考慮，「我們做不是因為有，所以要做，而是覺得有這需要，亦可以做得好」。他相信浸大兩校，加上珠海的北師港浸大將緊密合作，形容「三角關係」是其他自資院校所沒有，「將來也只得我們有」，強調會義無反顧、竭盡所能令新校成功，「無論在財政、學術上都會全力支持這將來的私立大學做得成功，對香港、大灣區以至國家作出貢獻。」他笑言將來新校辦得不好，舊生與政府都會向他「追數」，「不會讓它輸」。

衞炳江指，目前將集中資源完成專上學院註冊，校方亦積極考慮申請北都大學城供私立院校發展的校地。SCE院長鍾志杰指，校方近年已投放1億元配合發展，目前將先「盡用」校園空間，並以成為本港首屈一指的應科大為最重要目標。

重建善衡校園待提立會

浸大是八大之中校園面積最小的大學，衞炳江坦言校園限制導致發展遇上困難，「聘請到理科教授就需要實驗室，藝術教授就需要工作室等，但在九龍塘（校舍）已很難再找到地方」。他強調不介意到北都大學城「開荒」，正討論可分拆哪些學科進駐。

浸大2022年向城規會申請重建善衡校園，惟多年只聞樓梯響。大學行政副校長暨秘書長鄒靄雲透露，校方在設計、預算等已完成諮詢，目前正在等待當局及教資會通知，何時提交立法會討論。衞炳江預料，須待公共財政改善，始能展開校園重建，惟善衡校園已日漸老舊，部分實驗室工程必須「做住先」。

記者 歐文瀚

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