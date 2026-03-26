鄭子劍獲委任理大副校長 主理知識轉移

理工大學宣布委任軟材料及器件講座教授鄭子劍，出任新設的副校長（知識轉移），4月1日起正式履新。鄭子劍將領導制訂與落實理大在轉化研究、知識轉移、技術商業化、創業發展及持份者聯繫等策略方針，督導賽馬會社會創新設計院、知識轉移及創業處與內地創新研究單位。

鄭子劍是製造技術及材料科學領域的頂尖學者，曾創立多間初創企業，推動柔性電池及可穿戴人體傳感技術實現商業化。 資料圖片

鄭子劍現時是理大大亞灣技術創新研究院院長、智能可穿戴系統研究院副院長、材料與器件中心實驗室副主任。他在知識轉移與創新領域具備豐富管理經驗，曾在理大溫州技術創新研究院擔任高層領導職務，在構建大學科研與孵化實力、拓展與香港及內地業界和政府持份者的合作網絡方面，發揮關鍵作用。

軟電子器件專家 創立多間初創企業

他本身是製造技術及材料科學領域的頂尖學者，在《科學》、《自然》及《自然材料》等國際頂尖學術期刊發表逾270篇論文，擁有已申請及獲批專利逾50項。他亦創立多間理大初創企業，推動柔性電池及可穿戴人體傳感技術實現商業化。

校長滕錦光讚揚鄭子劍在學術研究與知識轉移領域貢獻良多，在轉化研究方面持續表現卓越，與頂尖企業建立戰略合作，成功爭取大量競爭性研究及知識轉移經費，在多個主要科研與創新平台累積豐富管理經驗；相信他將以具遠見的領導力，在副校長（知識轉移）新職位上，進一步強化理大的知識轉移生態系統，加速技術商業化與創業發展，提升大學影響力，助力國家發展及鞏固香港作為國際創新科技中心的地位。

本報記者

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