QS世界大學學科排名2026︱演藝學院表演學首入前十 躍升至「亞一」創佳績

QS世界大學學科排名2026︱以藝術教育聞名的演藝學院，今年再度躋身QS世界大學學科（表演藝術）排名，並首次打入全球十強，躍升至亞洲第一。都會大學作為本港首間應用科學大學，有3個學科打入全球前150名。兩校均強調未來致力培訓人才，持續推動學校規模及教學發展。

QS世界大學學科排名2026︱都大3科躋身前150名

演藝學院今年再度躋身QS世界大學學科（表演藝術）排名，並首次名列全球第十，躍升至亞洲第一。該校於2024年位列該學科第28名，去年升至第20名，今年更創突破，創下歷年最佳成績。

校長陳頌瑛稱，排名彰顯了該校在戲曲、舞蹈、戲劇、電影電視、音樂及舞台與製作藝術等跨學科課程的卓越實力，鞏固在表演藝術教育的領先地位。校董會主席黃汝榮指，演藝學院將善用創作科技，開創更具前瞻性的教學模式。

本港首間獲「應科大」資格的都會大學，首度有6個學科上榜QS世界大學學科排名，其中3科打入全球首150名，分別為藝術與設計、表演藝術及酒店管理。其餘上榜學科包括教育、商業與管理研究、計算機科學與信息系統，而在藝術與人文學科領域的整體排名則為第451至500位。

校長林群聲指，6個學科首次躋身世界排名，充分肯定教學團隊的努力。未來將致力培育人才，廣納各地優秀學生，加強與業界及各地院校的合作。

本報記者

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