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《大偵探福爾摩斯》系列作者厲河逝世 享年67歲

教育新聞
更新時間：20:15 2026-03-25 HKT
發佈時間：20:15 2026-03-25 HKT

獲獎無數的童書《大偵探福爾摩斯》系列作者厲河（呂學章）逝世，享年67歲。其有份創辦的正文社及妻子黎妙雪，亦分別在網上發訃告，指厲河在3月23日早上安然離世。

厲河是香港兒童文學界代表人物之一，他在2010年起創作的《大偵探福爾摩斯》兒童故事系列，透過重新塑造經典角色、融入科學元素及創新故事內容，成功激發兒童的閱讀興趣，深受家長、老師及學生歡迎。

厲河妻子黎妙雪在網上所發的訃告。 網上圖片
厲河妻子黎妙雪在網上所發的訃告。 網上圖片
《大偵探福爾摩斯》系列作者厲河逝世，享年67歲。 資料圖片。
《大偵探福爾摩斯》系列作者厲河逝世，享年67歲。 資料圖片。

曾在日本法政大學修讀文學的厲河，回港後曾加入嘉禾娛樂，負責港產電影在日本的發行及宣傳工作，亦從事日本電影的中文字幕翻譯工作等等；期後又到紐約大學攻讀碩士課程。後來，他加入文化傳信，將日本漫畫引入香港市場。

在1994年，厲河和鄧永雄成立正文社，初期業務主要包括翻譯並出版日本漫畫、創辦兒童漫畫雜誌《CO-CO!》等，其中改編自英國偵探小說家柯南‧道爾經典的《大偵探福爾摩斯》，讓他多度在香港教育城「十本好讀」活動中，被小學生投票為「最愛作家」，其中他在今年初再度獲獎時，曾表示，「寫作是燃燒生命、描寫生命和影響生命的，能夠從事寫作是十分榮幸的事。」

此外，在正文社於社交平台所發的訃告下，多名讀者和家長留言表示不捨，包括「謝謝你讓我的孩子享受閱讀的樂趣」、「感謝你為小朋友的貢獻」、「令很多人都有段快樂的童年回憶」等等。

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